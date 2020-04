METEO – Violenta GRANDINATA causa allagamenti: circolazione in tilt e strade interrotte – VIDEO di quanto è accaduto in Messico

Prevalente stabilità in Italia oggi

Nella giornata odierna il versante occidentale italiano ha potuto constatare un notevole aumento della nuvolosità che ha portato persino qualche pioviggine nelle aree sudoccidentali della Sardegna, con accumuli tuttavia trascurabili e inferiori al millimetro. L’avanzamento del fronte nuvoloso e anche delle piogge va di pari passo con l’avvicinamento della saccatura di origine nordatlantica che fino a qualche giorno fa interessava esclusivamente la Penisola iberica con condizioni di forte maltempo e locali grandinate e che nelle prossime ore metterà a dura prova l’Anticiclone tutt’ora attivo in Italia, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Instabilità in arrivo per domani

Il progressivo avvicinamento da parte della saccatura di origine atlantica verso la nostra Penisola, porterà un ulteriore peggioramento in Italia, che la interesserà più nello specifico nella seconda parte della giornata di domani domenica 19 aprile. Dopo una prima metà di giornata all’insegna della prevalente stabilità, con qualche pioviggine residua sul medio-basso versante adriatico nelle prime ore della notte, nella seconda si potrebbe assistere appunto all’arrivo delle piogge che interesseranno le regioni centrali e i settori nordoccidentali dello stivale. Per ulteriori dettagli previsionali abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In un contesto meteorologico italiano dunque così relativamente tranquillo in cui a predominare sono comunque le condizioni meteo di stabilità nonostante qualche pioggia che colpisce in maniera sparsa solamente un paio di regioni, e dunque in mancanza di fenomeni meteorologici estremi da commentare ed approfondire in Italia, andiamo come consuetudine in questi casi a scrutare quanto invece di estremo avviene nel globo. Nella giornata odierna abbiamo già parlato di gravi inondazioni nello Yemen e di una super grandinata che si è ripercossa in un’area piuttosto estesa dell’India, nel presente editoriale parleremo invece di una violenta grandinata abbattutasi in Messico.