METEO – Una TEMPESTA di GRANDINE provoca forti DISAGI alla viabilità imbiancando il paesaggio, VIDEO di quanto successo in Messico

Settimana santa all’insegna del bel tempo

Dopo un inizio di aprile con temperature tipiche del periodo invernale o tardo invernale che lasciava intendere altro, nel corso della prima decade le cose sono successivamente cambiate grazie all’estensione di un vasto promontorio anticiclonico di origine afroazzorriana, che oltre a rivestire interamente (o quasi) la nostra Penisola, ha avvolto e continua ad avvolgere (anche se per ancora qualche ora) buona parte del continente europeo centro-occidentale. Tale possente struttura anticiclonica ha portato sul nostro Paese temperature degne del periodo primaverile inoltrato, con picchi di temperature anche oltre i +26/+27°C, ma più contenute sulle regioni meridionali, vediamo perché.

Circolazione secondaria al sud proveniente dai quadranti orientali

Se dovessimo calcolare le temperature medie di tutta la nostra Penisola emergerebbe che quelle calcolate al centro-nord sono nettamente superiori a quelle che si calcolerebbero sulle regioni meridionali, contrariamente a quanto indurrebbe a pensare la logica delle cose. In realtà non è così e il motivo non è difficile da spiegare: nel corso soprattutto dei primi giorni della settimana, il sud era (ed è tutt’ora in misura minore) interessato dall’affluenza di correnti più fresche che oltre a contenere i valori termici, hanno spesso generato un esteso tappeto nuvoloso in special modo sulla Sicilia. Talvolta questa copertura nuvolosa è stata responsabile di piogge localizzate, che ha portato tuttavia accumuli blandi.

Eventi meteorologici estremi nel mondo

In un momento di stallo meteorologico simile sulla nostra Penisola, in cui dunque non c’è molto altro da approfondire e commentare togliendo i cieli soleggiati a cui è accompagnato il clima primaverile, mettiamo come consuetudine in questi casi il naso fuori dai nostri confini nazionali andando a vedere e commentare quanto di estremo avviene nel mondo a livello climatico: nei passati giorni abbiamo parlato di un tornado in Arkansas o del Ciclone Tropicale Harold, questa volta è invece il turno di una super grandinata che si è abbattuta quest’oggi in Messico e più precisamente a Xalapa, come vedremo nel prossimo paragrafo.