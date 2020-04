METEO – Una TEMPESTA di GRANDINE si abbatte provocando DANNI IRREVERSIBILI alle coltivazioni, ecco quanto accaduto in India

Alta pressione in Italia con generale stabilità

Sulla nostra Penisola è ormai da qualche giorno che è tornata ad agire liberamente e in maniera indisturbata l’Alta pressione di origine africana, che sta apportando oltre che condizioni meteo di generale stabilità, anche temperature piuttosto miti per il periodo. Nella fattispecie della giornata odierna però non manca il transito di nuvolosità irregolare che disturba i cieli soprattutto delle regioni centro-settentrionali in un contesto comunque asciutto e di totale assenza di fenomeni rilevanti all’interno di tutto il territorio nazionale. Questa parentesi stabile segue una fase di maltempo rapida, ma piuttosto intensa che ha portato intense grandinate e anche la formazione di una tromba d’aria.

Temperature in graduale aumento sull’Italia anche oggi, picchi fino a +26°C sulla Sardegna

L’azione di questo promontorio anticiclonico si fa sentire sull’Italia, come scritto anche in precedenza, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche e soprattutto da quello climatico. Le temperature infatti già da qualche giorno risultano in generale e graduale aumento costante sulla nostra Penisola: i valori massimi infatti, dopo aver raggiunto i +22/+23°C nella giornata di ieri, in alcune aree del nord Italia raggiungono invece i +24/+25°C oggi. Molto mite rispetto al periodo anche sulle pianure interne delle regioni centrali, ma anche e soprattutto sulla Sardegna dove si raggiungono già i +26°C.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Preso atto dell’attuale situazione meteorologica italiana, in cui oltre alle condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da temperature piuttosto miti e degne del periodo primaverile inoltrato non c’è molto altro di cui commentare e approfondire, mettiamo come consuetudine in questi casi il naso fuori dai nostri confini nazionali e in questo particolare caso anche da quelli continentali per commentare invece ciò che accade di estremo nel globo, a livello ovviamente climatico. Nel corso della giornata odierna abbiamo parlato di danni strutturali a causa di violente raffiche di vento in Puttalam e di gravi inondazioni con vittime riscontrate in Iran. Nel presente editoriale non ci sposteremo dal continente asiatico, con una super grandinata in India.