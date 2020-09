METEO – Una TROMBA d’ARIA si abbatte su Gioia Tauro, nel reggino: DANNI e DISAGI, tutti i dettagli

Maltempo si abbatte in maniera violenta sulla Toscana

E’ da diversi giorni che il flusso atlantico ha ormai preso il controllo del Mediterraneo centrale e questo ai danni dell’Alta pressione che, costretto a sventolare bandiera bianca, è dovuto arretrare di centinaia di chilometri decretando anche la fine ufficiale della stagione estiva 2020. Un nuovo impulso perturbato di origine polare marittima ha però interessato l’Italia a partire già dal pomeriggio di ieri e lo ha fatto portando i suoi effetti più violenti sulla Toscana, dove si registrano diverse abitazioni danneggiate, stabilimenti balneari allagati e ben 11 feriti, di cui 2 in gravi condizioni.

Danni e disagi anche a Salerno e Provincia

In generale il maltempo sembra essersi accanito comunque soprattutto lungo la fascia tirrenica del Paese. Infatti nella serata di ieri diversi danni e disagi si sono registrati anche in Provincia di Salerno. La città era già stata colpita nella mattinata di ieri da una tromba d’aria provocando danni ingenti. Nell'”occhio del ciclone” ci è finita anche la località di Camerota, dove si sono abbattute peraltro intense mareggiate accompagnate da violente raffiche di vento. Qui si sono registrati diversi danni come lo scoperchiamento di una tettoia a pochi passi dalla piazza del paese.

Tromba d’aria a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria

Rimanendo sempre sulla sponda tirrenica ci dirigiamo ancor più verso meridione raggiungendo la località di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria dove, stando a quanto riporta il sito “nuovosud.it” si sarebbe abbattuta una tromba d’aria nella serata di ieri. Si tratta della seconda tromba d’aria sulla fascia tirrenica dopo che, sempre nella serata di ieri, se ne è verificata una nel livornese e più precisamente a Rosignano dove ha causato almeno 3 feriti di cui 2 in gravi condizioni. Purtroppo, come è ovvio in questi casi, anche nel paese reggino, si sono segnalati diversi danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.