METEO – Una TROMBA D’ARIA si abbatte sul centro di Salerno, in Campania: diversi DANNI e DISAGI, i dettagli

Il maltempo persiste sulla nostra Penisola

Anche nella giornata odierna lo scorrimento delle correnti polari sulla nostra Penisola hanno portato condizioni di maltempo generalizzato con nubifragi persistenti ancora soprattutto sulle regioni dell’estremo nordest, laddove molta pioggia era già caduta nella giornata di ieri e dove, per questo motivo, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato la massima allerta per oggi. Nelle prime ore della notte l’instabilità ha colpito in maniera decisa, non mancando di portare danni e disagi.

Esondato il Panaro, diverse evacuazioni

La situazione appare piuttosto critica nel modenese dove, dopo le piogge incessanti degli ultimi giorni, si è verificata la rottura degli argini del Panaro. E’ stata peraltro resa necessaria l’evacuazione di alcune famiglie mentre sono state chiuse al traffico diverse strade e anche un tratto di ferrovia. Nel pomeriggio è giunta notizia dal Comune di Guiglia che è stato interdetto al traffico veicolare e pedonale anche il ponte Samone, a causa del pericolo crollo dato dal distaccamento di un pezzo della base del ponte stesso.

Tromba d’aria in centro a Salerno

L’instabilità ha però colpito diverse aree del Paese in maniera talvolta estrema, come ad esempio l’estremo nordest, laddove vige l’allerta rossa come scritto in precedenza. Ma le correnti polari hanno fatto sì di portare diversi problemi anche sulle regioni meridionali e in particolare sulla città di Salerno. Nelle scorse ore infatti, una tromba d’aria si sarebbe abbattuta in pieno centro creando diversi problemi, come vedremo nel prossimo paragrafo.