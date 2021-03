METEO – Una vera e propria TEMPESTA di MALTEMPO sferza il Tennessee, negli Stati Uniti: ci sono DANNI

Isolato maltempo sull’Italia quest’oggi

Dalle immagini satellitari che ci sono pervenute nella giornata odierna, sono state le condizioni meteo risultavano di eloquente e generale stabilità sull’Italia unita alla presenza di cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più corposi hanno caratterizzato solo l’alto versante tirrenico grazie allo scorrimento di correnti più miti al di sopra di una superficie marina più fresca: tali addensamenti tuttavia non hanno mancato di portare isolate eccezioni di maltempo in particolare nello spezzino; inoltre, un lieve peggioramento con l’ingresso dei primi rovesci sull’alto Piemonte sarà possibile in serata.

Veloce e flebile peggioramento nel fine settimana

L’ingresso di qualche possibile rovescio sull’alto Piemonte nel corso della seconda parte di questa serata, sarà il monito di un veloce e flebile peggioramento che riguarderà la nostra Penisola durante il prossimo fine settimana ormai imminente. Rovesci anche nevosi sulle Alpi interesseranno però essenzialmente alcune zone del nord Italia, quelle più settentrionali nella giornata di domani 27 marzo. Per domenica l’instabilità scivolerà verso i settori orientali interessando il basso Friuli con fenomeni mediamente deboli o al più moderati.

Violenta tempesta sferza il Tennessee

Gli ultimi giorni sono meteorologicamente parlando indubbiamente molto difficili in alcuni stati degli Stati Uniti. Una serie di tornado nella giornata di ieri si sarebbe infatti abbattuta in Alabama, provocando danni ingenti e purtroppo anche 5 vittime. Tuttavia, l’ondata di spiccato maltempo causata dall’intrusione di correnti decisamente più fresche e instabili continua a recare problemi anche agli stati confinanti, come ad esempio il Tennessee, investita da una tempesta di pioggia, grandine e forte vento, come vedremo nel prossimo paragrafo.