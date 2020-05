METEO – Violente GRANDINATE con chicchi grandi come PALLE da TENNIS provocano DANNI INGENTI, ecco quanto successo negli Stati Uniti

Stop al maltempo in Italia

E’ terminata con la giornata di ieri la fase di maltempo che ha coinvolto l’Italia fin dagli inizi di questa settimana grazie al transito di una goccia fredda di origine atlantica sul Mediterraneo centrale: essa, dopo l’ondata di caldo che aveva interessato intorno alla metà di maggio buona parte del nostro Paese, ha innescato dei contrasti termici capaci di favorire la formazione di un minimo depressionario sul settore tirrenico centro-meridionale e, contestualmente, anche di favorire la formazione di temporali termoconvettivi pomeridiani nelle zone interne delle regioni centro-meridionali, temporali che poi si sono successivamente estesi verso le aree costiere.

Qualche danno e disagio da maltempo nei passati giorni sullo stivale

Tuttavia l’ondata di maltempo che è stata attualmente riassorbita da una saccatura di aria più fredda proveniente dal nord Europa e che sta momentaneamente colpendo la Penisola balcanica, non ha lasciato il nostro Paese senza colpo ferire: sono infatti stati plurimi i disagi e i danni da maltempo portati in diverse zone d’Italia, tra cui ricordiamo il violento temporale con allagamenti in Sardegna sudoccidentale e cagliaritano, la super grandinata che si è riversata nelle Marche soprattutto nel maceratese e anche il violento sistema temporalesco grandinigeno che ha colpito l’Umbria.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Mentre in Italia si gode di un breve stop dal maltempo (nella serata di domani le condizioni meteo torneranno a peggiorare sulle regioni settentrionali anche in maniera piuttosto evidente), con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi pressoché ovunque, nel resto del mondo ancora una volta non mancano episodi meteorologici estremi. Nella giornata di ieri abbiamo parlato del Ciclone Tropicale “Amphan”, nella giornata di oggi e nella fattispecie nel presente editoriale invece parleremo di una violenta grandinata che ha interessato il Texas, uno Stato federale degli Stati Uniti meridionali.