METEO – Uno TSUNAMI di GHIACCIO si abbatte su Khabarovsk, in Russia: DANNI, ma nessun ferito

Maltempo sembra inarrestabile

Non si arresta la serie di ondate di maltempo che ormai da due settimane sta interessando ininterrottamente la nostra Penisola, ma come è comunque avvenuto spesso nel corso della stagione primaverile corrente, piuttosto dinamica. Nella giornata di ieri un violento temporale si sarebbe abbattuto nel vicentino provocando persino dei danni ad un’abitazione. Tuttavia quest’oggi la situazione meteo all’interno dello stivale non si è presentata in maniera molto differente.

Temporali specie al sud, dove vige allerta meteo

Nella giornata odierna un vortice depressionario azionatosi sulle zone meridionali del Mediterraneo sta provocando condizioni di maltempo anche talvolta intenso che interessa specialmente le regioni meridionali, dove sono quest’oggi presenti piogge, ma anche temporali e dove è vigente un’allerta meteo della Protezione Civile. Nel pomeriggio la forzante orografica ha fatto si che qualche isolato temporale si sviluppasse anche nelle zone interne del centro e della Sardegna.

Uno tsunami di ghiaccio interessa Khabarovsk, in Russia

Ci ritroviamo frequentemente a parlare in questa sede di fenomeni meteorologici estremi che avvengono nelle zone più disparate del mondo. Il più delle volte si tratta di tornado o grandine: l’ultimo episodio di questo tipo ha riguardato il Brasile qualche giorno fa, dove ha causato diversi danni. Nel presente editoriale invece parleremo di un fenomeno insolito, che non si sente spesso e viene male a sentirlo soprattutto in questo periodo: uno “tsunami” di ghiaccio avrebbe infatti interessato Khabarovsk, nell’estremo oriente della Russia.

