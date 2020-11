METEO – URAGANO IOTA in formazione: mai così tante TEMPESTE TROPICALI in una sola stagione, i dettagli

Giornata autunnale alle porte dell’Italia

La giornata di domani lunedì 16 novembre verrà contrassegnata dal passaggio di una perturbazione che presenterà via via carattere più diffuso sin dalle prossime ore, con piogge su parte del nord e del centro. Nel pomeriggio di domani il maltempo si estenderà su tutto il centro e parte del sud, versante tirrenico della Sicilia compreso, con acquazzoni e possibilità di occasionali temporali, con fenomeni mediamente moderati e solo localmente intensi. Più asciutto solamente in Sardegna. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Stagione autunnale attiva, così come quella uraganica: uragano Iota in formazione, punta l’America centrale

La stagione autunnale continua ad essere molto attiva soprattutto per quanto concerne l’attività uraganica: nelle ultime ore infatti starebbe prendendo potenza quello che è ormai è divenuto già Uragano, denominato Iota. Esso punta l’Honduras e il Nicaragua, le stesse zone già duramente colpite nemmeno troppo tempo fa dal passaggio dell’Uragano Eta, successivamente declassato a tempesta tropicale. Si tratta della 30° struttura tropicale in formazione negli Oceani nell’arco di questa “stagione degli uragani”.

30 strutture tropicali in una sola stagione uraganica: record assoluto, superato persino il 2005

L’Uragano Iota è dunque l’ultimo di una serie di tempeste tropicali che hanno preso forma negli Oceani nell’arco di questi mesi e colpirà, come già detto, più o meno le stesse aree su cui ha lasciato il segno l’Uragano Eta. Una stagione uraganica veramente folle, se si pensa che si sono generate 30 strutture tropicali e la stagione uraganica non è di certo finita. E’ stato superato persino il 2005, tristemente ricordato per il devastante Uragano Katrina, che mise in ginocchio molte zone degli Stati Uniti. All’epoca infatti, di strutture tropicali se ne formarono “solo” 28. Ecco cosa successe.