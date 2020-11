METEO – URAGANO IOTA verso l’America centrale, è di nuovo allerta per molti stati!

Meteo: uragano Iota verso l’America centrale

Uragano Iota – Dopo avervi parlato nel corso del mattino del tifone Vamco, in arrivo nel Vietnam, ora è il turno dell’America, in nuova allerta per l’arrivo dell’ennesimo uragano di questo 2020. Formata nella giornata di venerdì come semplice bassa pressione, nel corso delle ultime ore la tempesta Iota si è ulteriormente rinvigorita, raggiungendo nel corso del mattino la categoria 1, ovvero lo stato di uragano, a largo del Mare dei Caraibi. E’ il tredicesimo uragano Atlantico in questa stagione, posizionando momentaneamente il 2020 al secondo posto dietro al 2015, che ne detiene due in più.

Allerta per numerosi stati già colpiti da Eta

Uragano Iota – Non c’è pace per l’America centrale. Un nuovo uragano è pronto a colpire nei prossimi giorni alcuni stati, già duramente interessati nei giorni scorsi dal transito dell’uragano Eta, responsabili di oltre 100 vittime. Secondo le prime proiezioni l’uragano Iota si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, raggiungendo presumibilmente categoria 3, ovvero un uragano Major. La traiettoria potrebbe essere molto simile a quella effettuata dall’uragano Eta nei giorni scorsi, quindi coinvolgendo tra lunedì e martedì l’area compresa tra Honduras e Nicaragua con venti fino 200 Km/h e piogge torrenziali. Le autorità locali stimano precipitazioni intense, con accumuli di oltre 500 mm ed un nuovo pericolo inondazioni.

Maltempo diretto verso l’Italia

Mentre l’America ed il Vietnam dovranno fare i conti con l’arrivo di due uragani, anche l’Italia dovrà fare i conti nelle prossime ore con l’arrivo di una rapida ma intensa perturbazione oceanica. Il momentaneo arretramento verso ovest dell’alta pressione, favorirà il transito di una perturbazione tra la prossima notte e la giornata di lunedì. Piogge diffuse interesseranno dapprima le regioni settentrionali, estendendosi tra la mattina ed il pomeriggio di domani anche a quelle centrali, Campania ed entro la serata a gran parte del sud Italia e Sicilia. I fenomeni potranno risultare localmente abbondanti ed a carattere temporalesco, specie nel Friuli, Marche, Toscana e Lazio. Non solo piogge e temporali, ma tornerà anche la neve. Vediamo nella prossima pagina dove.