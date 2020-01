METEO – VALANGHE, FRANE e INONDAZIONI hanno causato oltre 130 morti e tanti feriti, VIDEO di quanto sta succedendo in Pakistan

Ultime ore di stabilità in Italia

In quelle che sono le ultime ore di stabilità in Italia, in attesa dell’arrivo di una saccatura di origine nordatlantica che la coinvolgerà a partire dalla serata di domani venerdì 17 gennaio, spodestando di fatto il dominio fin qui messo in atto dall’Anticiclone fin dai primi giorni di questo 2020, cerchiamo di mettere ancora una volta il naso fuori dai nostri confini nazionali per capire ciò che sta accadendo nel mondo dal punto di vista climatico.

E’ un 2020 già da record in alcune zone

Dopo il rapporto pubblicato dal NOAA (acronimo di “National and Oceanic Atmospheric Administration“) riguardo il 2019 che lo vede essere classificato come il secondo anno più caldo della storia delle rilevazioni a livello globale (e su cui abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un altro nostro articolo) questo 2020 si è aperto fin dai primi giorni registrando record di caldo in Scandinavia in particolare in Norvegia, per poi nei giorni successivi essere stata coinvolta in una vera e propria tempesta invernale. Altri eventi estremi si sono poi verificati nel mondo, come vedremo.

Valanghe nel Kashmir, in Pakistan

Qualche giorno fa avevamo parlato di come una valanga interessò il Kashmir al confine tra Pakistan e India, causando la morte di quasi 60 persone con diverse persone disperse. Avevamo anche parlato di come non fosse la prima volta che in quell’area accadesse una tragedia simile. Il forte maltempo ha continuato ad imperversare in Pakistan causando anche frane, smottamenti e inondazioni, aggravando inevitabilmente il bilancio delle vittime.