METEO – Venti BURRASCOSI staccano pezzi di lamiera a Bari che colpiscono e uccidono una persona, i dettagli

Situazione critica per quanto riguarda la mancanza di piogge in buona parte del Paese

Eccezion fatta per il nord Italia, da qualche giorno alle prese con piogge anche talvolta diffuse a causa di un corridoio di aria più fresca che lo collega direttamente all’Atlantico, sul resto delle regioni centro-meridionali, continua il periodo di secca sotto questo punto di vista. Gli effetti sono quest’oggi evidenti e li avevamo già anticipati all’interno di un apposito editoriale, con la stagione degli incendi che è decisamente partita con la marcia ingranata, come abbiamo approfondito in un altro editoriale. Una massa d’aria molto calda interessa infatti il centro-sud, aggravando maggiormente la situazione pluviometrica.

Decisivo il ruolo di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo occidentale

La situazione italiana verte tutta intorno ad una vasta area depressionaria per la verità, che insiste già da diversi giorni sui settori più occidentali europei e del Mediterraneo. La Spagna e la Francia stanno vivendo un periodo infatti molto piovoso, a tratti anche temporalesco con fenomeni localmente intensi e grandinigeni. Tale ampia saccatura è responsabile di un corridoio atlantico sulle regioni settentrionali, ma è altresì responsabile del caldo al centro-sud, in quanto grazie al suo moto ciclonico pesca una massa d’aria molto calda di matrice sub-tropicale direzionando direttamente sulle regioni centro-meridionali.

Venti forti su tutto il sud

Le elevate temperature riscontrabili in buona parte del sud Italia, sono accompagnate e per giunta causate da un forte richiamo di correnti calde dai quadranti meridionali, con il risultato che venti burrascosi si stanno abbattendo su molte zone anche in assenza di maltempo. In particolare lo scirocco sulla città di Palermo e relativa provincia ha favorito una nottata bollente e successivamente dei record di temperatura massima notevoli per essere maggio, con valori fino a +40°C. Tuttavia, forti venti e temperature elevate si sono riscontrate anche altrove e non hanno mancato di apportare qualche danno anche serio, come vedremo nel prossimo paragrafo.