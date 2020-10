METEO – VENTI di TEMPESTA e intense MAREGGIATE in arrivo con ONDE alte anche 4 metri, ecco i dettagli

Tempo in peggioramento sui quadranti nordoccidentali

Dal quadro sinottico appare evidente un progressivo avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica che minaccia la struttura dell’Alta pressione causandone il cedimento già da questo pomeriggio: un primo peggioramento è evidente in questi minuti con le prime piogge localmente intense in ingresso sulla Liguria (soprattutto occidentale) in successivo spostamento verso est nella seconda parte di serata, quando fenomeni colpiranno anche le zone interposte tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale (in particolare il varesotto). Per informazioni più dettagliate riguardo anche la quota neve iniziale, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Violento maltempo alle porte dell’Italia

Il progressivo avvicinamento della saccatura coadiuvato da un profondo centro di bassa pressione che si genererà sulla Francia, determinerà condizioni di maltempo anche spiccato inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali nella giornata di domani venerdì 2 ottobre. I principali centri di calcolo mostrano infatti un rinforzo della ventilazione proveniente dai quadranti meridionali che, schiantandosi sulle Alpi provocano il cosiddetto effetto stau, capace di portare fenomeni persistenti e talvolta anche intensi sulle zone alpine e subalpine. In questo caso le zone tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale potrebbero raggiungere cumulati molto elevati ed oltre i 200 millimetri in 24 ore. Accumuli elevati attesi anche sull’alto Veneto e aree di confine con il Trentino.

Venti in rinforzo e raffiche anche prossime ai 100km/h

Come scritto in precedenza la presenza di una vasta area depressionaria, determinerò un rinforzo dei venti provenienti dai quadranti meridionali e più precisamente di scirocco sull’intero territorio nazionale. Le raffiche che, stando ai principali centri di calcolo, risulteranno in progressiva intensificazione con l’avanzare della serata e fino a 90 o anche 100km/h non solo nel palermitano, ma anche in alcuni settori nordoccidentali (più intense sulle cime appenniniche). Il regime di correnti sciroccali causeranno anche un’impennata delle temperature che in alcune zone del meridione torneranno a superare i +30°C.