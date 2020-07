METEO – Venti di TEMPESTA sferzano la riviera romagnola, diversi DANNI a Rimini, ecco tutti i dettagli

Un’estate senza eccessi fino ad ora

Stando ai soli dati termici registrati in Italia non sembra essere tra le estati più bollenti degli ultimi anni, che se nella settimana passata gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice africana che ha insistito per qualche giorno sulla nostra Penisola si sono sentiti tutti. Malgrado il caldo a livello percettivo fosse stato però piuttosto opprimente, soprattutto lungo le regioni centro-meridionali, le temperature effettive non sono state così elevate: gran parte del disagio fisico era da attribuire essenzialmente a dei valori di umidità relativa piuttosto alti, che rendevano il caldo quindi afoso e meno tollerabile.

Diversi danni nel weekend a causa del maltempo

Nel corso del weekend da pochi giorni trascorso è però arrivata ad interessare l’Italia un’ondata di duro maltempo, grazie all’affondo di una saccatura di origine atlantica successivamente isolata a goccia fredda e traslata verso sudest, in direzione della Penisola balcanica. Purtroppo, come spesso accade ultimamente, non ha mancato di apportare danni laddove ha colpito. E lo ha fatto dunque nella giornata di venerdì dapprima in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna per poi successivamente colpire le regioni centro-meridionali nella giornata di sabato 4 luglio con maggiori disagi segnalati nel Lazio.

Anche oggi qualche danno sulla riviera romagnola

Nonostante la situazione meteorologica in Italia sia apparentemente tranquilla, con la predominanza dell’Alta pressione di origine afroazzorriana che tra l’altro assicura totale stabilità sulla nostra Penisola, non sono tuttavia mancati i danni sulla riviera romagnola: la presenza di una saccatura di origine atlantica sul settore balcanico, ha fatto sì che infuriassero i venti di bora su queste zone, con diversi danni tra Cattolica e Riccione. Non sono bastate infatti le mareggiate a provocare non pochi problemi nella notte sulle coste marchigiane, anche i venti di burrasca hanno causato i loro disagi e danni come vedremo nel prossimo paragrafo.