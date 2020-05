METEO – Venti IMPETUOSI e violente GRANDINATE si abbattono causando diversi BLACK-OUT e CROLLI strutturali, VIDEO di quanto accaduto in Messico

Aprile piuttosto secco in tutta Italia

Si è concluso un aprile decisamente secco sull’Italia: il giudizio sommario può esserci concesso nonostante ancora non siano stati rielaborati i dati e calcolate le anomalie sia termiche che pluviometriche, dal momento che le prime due decadi sono passate interamente sotto gli effetti dell’Alta pressione di origine africana sulla nostra Penisola. Ciò ha spesso provocato non solo l’assenza di pioggia, se non per un rapido peggioramento intorno Pasquetta durato neanche 36 ore, ma anche una certa costanza nelle temperature ad andare oltre la media del periodo, soprattutto lungo le regioni settentrionali, come abbiamo più volte ribadito nel corso di quest’ultimo mese.

Maggio come aprile?

Il mese di maggio non sembra essere iniziato molto diversamente rispetto a quanto vissuto in aprile, ma anche in mesi precedenti. Notiamo sicuramente un deciso abbassamento del flusso atlantico verso il continente europeo, ma insiste nel Mediterraneo la presenza di un robusto campo anticiclonico di matrice africana che respinge qualsiasi tentativo da parte delle saccature di maltempo di affondare sul nostro Paese, facendole scivolare sulla Penisola balcanica. E’ così che oggi e nei passati giorni qualche nota di maltempo si è comunque potuta apprezzare in Italia, in mezzo ad un mare di stabilità, con i flussi instabili provenienti dai quadranti orientali.

Fenomeni meteorologici estremi

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono prevalentemente stabili a causa della netta predominanza dell’Anticiclone di origine africana all’interno del Mediterraneo che nella fattispecie di oggi ha anche portato le prime temperature oltre i +30°C localmente in Sardegna. Stando ai principali centri di calcolo non giungeranno novità rilevanti fino al prossimo weekend, pertanto nel presente editoriale approfondiremo qualche fenomeno meteorologico estremo avvenuto fuori dai nostri confini nazionali. Parleremo infatti di una violenta grandinata che si è riversata qualche giorno fa su Villa de Casas, in Messico.