METEO – VENTI in rinforzo sull’ITALIA, raffiche localmente oltre i 50 km/h e MAREGGIATE

Meteo in peggioramento con temporali e forti venti

Meteo – La situazione sinottica attualmente presente sul Mediterraneo centrale è decisamente improntata verso condizioni meteo instabili ed a tratti perturbate; il campo barico, infatti, non va oltre i 1012 hPa dell’estremo Sud Italia, con un minimo di pressione di 1006 hPa sulla Liguria. Le condizioni meteo stanno volgendo verso un diffuso peggioramento al centro-nord e la ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali ne è un chiaro sintomo premonitore. Forti piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore e per gran parte della giornata di domani le regioni centro-settentrionali, con rischio di locali nubifragi. Anche la ventilazione subirà nelle prossime ore un deciso rinforzo.

Venti in deciso rinforzo sui settori di Ponente, raffiche oltre i 50 Km/h

Meteo – Non solo pioggia e grandinate, ma l’Italia in questo periodo è interessata anche da una sostenuta ventilazione dai quadranti meridionali, attivata dal transito dei fronti perturbati, con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte e danni ingenti agli stabilimenti balneari. In questa seconda parte di giornata la ventilazione sta subendo un nuovo rinforzo sui settori tirrenici centro-settentrionali e la Liguria; raffiche oltre i 50 Km/h vengono registrate dalle stazioni di rilevamento delle coste del Lazio, nonché sull’entroterra ligure. Nelle prossime ore si potrebbero superare i 70 Km/h sottovento all’Appennino Ligure-Emiliano, mentre i 50 Km/h nel Lazio, Calabria ed Appennino centro-meridionale.

Possibili nuove mareggiate lungo le coste esposte

Meteo – Con il nuovo rinforzo della ventilazione, anche il moto ondoso subirà un’inevitabile accentuazione specialmente sui settori di ponente; in particolare i bacini che vedranno condizioni di mare mosso, fino a molto mosso, specie a largo, saranno il medio-alto Tirreno, il mar Ligure e l’alto Adriatico, con conseguenti possibili mareggiate. Ventilazione in attenuazione, e con lei anche il moto ondoso, nella giornata di domani, lunedì 8 giugno, mentre l’attivazione di forti venti di Maestrale interesseranno la Sardegna tra martedì e mercoledì, con raffiche anche superiori ai 70 Km/h e mareggiate lungo le coste nord-occidentali.