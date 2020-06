METEO – VIOLENTA GRANDINATA a KASTELA, CROAZIA, provoca ingenti danni e strade invase dal ghiaccio; il video dell’evento!

Meteo in peggioramento dal pomeriggio sull’Italia

Meteo – Prosegue la nostra rubrica sugli eventi meteo estremi nel mondo, oggi vi parleremo di un’intensa grandinata avvenuta ieri in Croazia, ma prima facciamo una breve panoramica di quel che accadrà in Italia nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico. Dopo il bel tempo che ha caratterizzato la giornata di ieri e la prima parte di quella odierna, nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali potranno interessare nuovamente alcune regioni italiane; un calo del geopotenziale in quota, infatti, favorirà lo sviluppo di nubi convettive lungo l’Appennino centro-meridionale con associati fenomeni irregolari e locali grandinate. Date le correnti in quota dai quadranti nord-orientali, i temporali potranno spingersi fino le zone di pianura di Lazio, Toscana, Umbria e Toscana. Bel tempo prevalente lungo le coste, le due Isole Maggiori e la Pianura Padana.

Meteo estivo in arrivo nei prossimi giorni, attesi oltre +30°C

Meteo – La giornata odierna potrebbe essere una delle ultime di questa lunga fase instabile, a far registrare fenomeni anche sui settori di pianura; un progressivo aumento del campo barico, infatti, determinerà una stabilizzazione del tempo nel corso della prossima settimana con temperature in progressivo aumento. Il caldo tenderà ad accentuarsi in particolare al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche; su tali settori già nella giornata odierna, ma ancor più nei prossimi giorni si potranno superare i +30°C con punte locali anche di +35°C. L’estate, quindi, dopo aver latitato per gran parte del mese di giugno potrebbe finalmente decollare su gran parte dell’Italia.

Meteo estremo nel mondo: grandinate e tornado si abbattono su diversi Paesi

Il maltempo ha colpito non solo l’Italia, con forti temporali e grandinate, ma sta interessando anche altre parti del mondo; durante le nostre rubriche sugli eventi meteo estremi vi abbiamo raccontato di intense grandinate che si sono abbattute nel Marocco, determinando ingenti danni all’agricoltura, mentre nella giornata di ieri vi abbiamo documentato del tornado che si è abbattuto martedì 16 giugno nella città di Ayagoz, nel Kazakhstan. In questo editoriale, invece, vi mostreremo il video di violenti temporali e grandinate che nel pomeriggio di ieri hanno colpito la Croazia, in particolare la Dalmazia. Vediamo nella prossima pagina l’approfondimento dell’evento di cronaca meteo.