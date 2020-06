METEO – VIOLENTA GRANDINATA a SPEARFISH devasta auto e tetti delle case, il video dell’evento

Meteo in peggioramento sull’Italia, nuovi forti temporali

Meteo – Prima di parlare dell’evento di cronaca avvenuto nel Dakota del Sud, facciamo una piccola panoramica meteorologica di cosa sta accadendo ed accadrà anche in Italia; una tregua dal maltempo si sta registrando in questo inizio di fine settimana su molte regioni, con il sole che splende al centro-nord e Sardegna. Tuttavia una nuova fase di tempo perturbato raggiungerà già dalla prossima notte le regioni settentrionali, portando forti temporali al Nordovest in successiva estensione nella giornata di domani a gran parte delle regioni settentrionali. Nel corso della prossima settimana i fenomeni bagneranno gran parte del centro-nord, specie settori tirrenici, mentre al sud il tempo si presenterà inizialmente più stabile. Prosegue, quindi, il mese di giugno decisamente anomalo con frequenti fasi perturbate e temperature spesso al di sotto delle medie del periodo.

Fenomeni estremi nel mondo: grandinate ed alluvioni

Meteo – Il maltempo interessa non solo l’Italia, ma fenomeni estremi stanno spesso colpendo anche il resto del mondo. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di una violenta grandinata che ha colpito il Portogallo lo scorso 3 giugno, provocando danni per oltre 20 milioni di euro, mentre oggi vi abbiamo raccontato di un’alluvione lampo avvenuto nello Yemen, dove si registrano purtroppo anche 5 vittime. In questo articolo, invece, tratteremo un evento di cronaca meteo avvenuto nel Dakota del Sud, dove una violenta grandinata ha devastato un’intera cittadina con chicchi di grandine fino a 7 cm di diametro.

La grandine, come si forma?

Meteo – prima di entrare nel vivo dell’accaduto, ricordiamo brevemente il processo di formazione della grandine, presente di grossa taglia soprattutto nelle supercelle. La grandine è un caso particolare di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming, ovvero un processo che prevede la raccolta di goccioline di acqua super raffreddata, forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. In particolare, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. In casi di elevati updraft, correnti ascendenti, è più facile avere grandine di grosse dimensioni.