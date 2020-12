METEO – Violenta GRANDINATA colpisce Modena: città imbiancata, tanti disagi. Il video

Violenta grandinata si abbatte sulla città di Modena

È stato un vero e proprio bianco Natale quello che hanno vissuto gli abitanti di Modena. Anche se il maltempo era atteso, infatti, tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi la città emiliana si è resa protagonista di un fenomeno inatteso che ha dato vita ad un paesaggio surreale: tuoni e fulmini sono stati infatti seguiti da una violenta grandinata che ha imbiancato la città.

La grandinata ha creato uno strato di ghiaccio simile a neve

Prima un violento temporale con forti piogge e vento, poi grossi chicchi bianchi sono caduti sulla città di Modena e sul territorio per circa mezz'ora a partire dalle 17 creando uno strato ghiacciato molto spesso paragonabile a quello di un'abbondante nevicata. Decine di persone sono scese in strada per immortalare l'evento.

Previsioni meteo Modena 26 dicembre 2020

Ancora in queste ore la città di Modena è alle prese con forti piogge anche a carattere temporalesco e venti anche di moderata intensità. L'instabilità continuerà anche nel corso della notte e durante la giornata di domani, quando però non dovrebbero esserci fenomeni precipitativi. Dal mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite, con un ulteriore miglioramento tra tardo pomeriggio e serata. Temperature comprese tra i 4 e i 13 gradi centigradi.

