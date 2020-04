METEO – VIOLENTA GRANDINATA ed una TROMBA d’ARIA si abbattono nel MESSICO, il VIDEO

Tempo stabile in Italia, ma è in arrivo una forte perturbazione

Meteo – mentre nel mondo si susseguono eventi meteorologici estremi, in Italia è ancora in corso una fase tutto sommato stabile e con temperature calde per il periodo. Tuttavia la situazione meteo muterà rapidamente nelle prossime ore, per l’arrivo di un’intensa perturbazione oceanica. Nel corso della giornata di domani, Lunedì 20 Aprile, sono attese piogge diffuse fin dal mattino su tutto il Centro-Nord, Sardegna, Campania, Molise e Puglia; nella seconda parte di giornata condizioni meteo sostanzialmente invariate con precipitazioni su gran parte delle Regioni, fatta eccezione solo per il Friuli e la Sicilia. La ventilazione tenderà a rinforzarsi su tutti i bacini, specie quelli meridionali, assumendo una rotazione ciclonica attorno al minimo di bassa pressione, stazionario poco a Nord della Tunisia.

Meteo Italia: attese precipitazioni abbondanti, domani oltre 50 mm in molte zone

Come anticipato nel precedente paragrafo, nelle prossime ore si assisterà ad un generale cambio circolatorio sul bacino del Mediterraneo, con tempo in graduale peggioramento. L’arrivo di una bassa pressione tra Tunisia e Sardegna, sarà responsabile nella giornata di domani di fenomeni localmente abbondanti e persistenti su molte regioni italiane. In particolare, le aree maggiormente esposte alle precipitazioni più intense saranno quelle alpine occidentali dove, grazie alla forzante orografica, potranno cadere in 24 ore diffusamente 50 mm di pioggia; non sono escluse punte pluviometriche giornaliere anche di 100 mm. Precipitazioni abbondanti anche sulla Sardegna di levante e l’Appennino Emiliano-Romagnolo, dove non sono esclusi accumuli giornalieri fino a 50 mm.

Eventi meteo intensi nel mondo

Meteo – Continuano nel mondo eventi meteorologici particolarmente intensi negli ultimi giorni, con violente grandinate ed inondazioni a creare molti danni e purtroppo anche delle vittime. In particolare nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle gravi inondazioni che hanno interessato lo Yemen , provocando almeno 4 vittime, mentre un’intensa grandinata si è abbattuta in molte aree rurali dell’India la notte tra Giovedì e Venerdì, provocando seri danni alle abitazioni, costruite con materiali poco resistenti, oltre alle coltivazioni. In Italia, invece, le condizioni meteo attuali appaiono sostanzialmente stabili, seppur in rapido peggioramento nel corso delle prossime ore, per l’arrivo di un’intensa perturbazione con associate piogge abbondanti. Oggi vi parliamo dei violenti temporali che hanno interessato il Messico nella serata di ieri.