METEO – VIOLENTA GRANDINATA ha interessato il MESSICO, il VIDEO dell’evento

Meteo stabile sull’Italia con caldo fuori stagione

Meteo – Sull’Italia proseguono condizioni meteo diffusamente stabili, grazie all’affermazione di un campo anticiclonico, ormai ben saldo sul Mediterraneo centrale dallo scorso fine settimana. Il bel tempo insisterà sull’Italia anche durante la giornata di domani, Pasqua, quando i cieli si presenteranno sereni su molte Regioni, salvo brevi acquazzoni sui settori montuosi, preludio di un graduale calo del campo barico; le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo con le massime che raggiungeranno diffusamente i +22/+24°C. Da segnalare solo un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera, ad iniziare dai settori di Nordovest e Sardegna, per l’avanguardia di una debole perturbazione oceanica. A Pasquetta, infatti, saranno molte le nubi sull’Italia, con occasionali deboli piogge in arrivo tra Liguria e Toscana dal pomeriggio.

Meteo estremo nel mondo negli ultimi giorni

Meteo – Mentre in Italia le condizioni meteo risultano stabili, prosegue nel mondo un periodo decisamente dinamico e caratterizzato da eventi meteo a tratti estremi; nei giorni scorsi, infatti, il ciclone tropicale Harold ha attraversato il pacifico meridionale, interessando con categoria 5 dapprima l’Arcipelago di Vanuatu e successivamente le Isole Fiji, seppur declassato a categoria 3. Non solo cicloni, ma nei giorni scorsi si sono registrati anche dei tornado, come nel caso dell’Arkansas; rimanendo in America, invece, è il Messico nell’ultimo periodo al primo posto per le cronache meteo. Frequenti ed intense grandinate, infatti, stanno interessando il paese messicano, accompagnate in alcuni casi da venti burrascosi e piogge intense. Anche in questo caso, vogliamo parlarvi di una violenta grandinata che ha interessato la città di Xalapa, nel Messico meridionale.

Violenta grandinata a Xalapa nella giornata di ieri

Meteo – Come anticipato nel paragrafo procedente, è il Messico una delle aree maggiormente colpite dagli eventi estremi nell’ultimo periodo; nelle ultime due giornate, le alte temperature registrate in Messico, hanno favorito lo sviluppo di intense celle temporalesche con annesse violente grandinate. Particolarmente colpita dai fenomeni estremi negli ultimi due giorni, è la città di Xalapa, capitale dello stato di Veracruz, nel Messico meridionale. Piogge intense e raffiche di vento hanno accompagnato la grandine sulla città messicana, provocando numerosi allagamenti e danni; le strade sono state letteralmente imbiancate dalle abbondanti grandinate, mentre sono stati numerosi gli interventi dei soccorsi a causa di allegamenti ed alberi caduti. Secondo fonti locali, anche nei prossimi giorni potrebbero verificarsi nuove intense grandinate, a causa delle elevate temperature e di infiltrazioni umide ed instabili in quota.