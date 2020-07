METEO – VIOLENTA GRANDINATA ha interessato la spiaggia di PORTO CESAREO, il video di quanto accaduto ieri in PUGLIA

Meteo in miglioramento sull’Italia, è in arrivo l’anticiclone

Prima di entrare nel vivo della notizia di cronaca meteo riguardante la Puglia, facciamo una breve panoramica sulle condizioni meteorologiche sull’Italia. Dopo la fase di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi su molte regioni, con i residui temporali che hanno appunto interessato l’estremo sud nella giornata di ieri, le condizioni meteo attualmente risultano decisamente stabili. Il graduale rinforzo del campo barico da ovest, sta garantendo un inizio di giornata soleggiata al centro-sud e sulle due Isole Maggiori, mentre innocui addensamenti transitano sulle regioni settentrionali. Nella prossima settimana un’ondata di caldo coinvolgerà gran parte delle regioni, per l’arrivo dell’anticiclone africano con massime localmente fino a +40°C!

Meteo Puglia: fase estiva alle porte, è in arrivo un periodo stabile e caldo

Meteo – Stiamo ormai entrando nel cuore della stagione estiva, con il periodo compreso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto statisticamente più caldo e stabile e quindi gettonato da molti vacanzieri per trascorrere un periodo di relax nelle splendide località turistiche italiane. Tra queste vi è ovviamente anche la Puglia, dove il tempo si presenterà decisamente stabile nei prossimi giorni, sia al mare che nelle zone interne; tanto sole e caldo in aumento per l’arrivo dell’anticiclone africano che porterà le temperature massime fino a sfiorare i +40°C nel foggiano, mentre saranno decisamente più contenute lungo le coste, grazie all’azione mitigatrice delle brezze di mare.

Meteo estremo nella giornata di ieri, temporali e grandinate fino le coste

Il fronte instabile che nella giornata di venerdì ha determinato condizioni di maltempo al nord e parte del centro, con violente grandinate e nubifragi, è scivolato rapidamente verso i Balcani e parte del sud Italia nella giornata di ieri. Come avevamo anticipato nel seguente editoriale, temporali e grandinate nel pomeriggio di ieri non avrebbero risparmiato la Puglia, tra le regioni maggiormente interessate dai fenomeni più intensi nelle ultime ore. In particolare le celle temporalesche hanno preso vita nella seconda parte del pomeriggio, interessando in particolare il Salento e parte delle Murge; i fenomeni si sono spinti fino le coste, determinando un fuggi fuggi generale dei bagnanti. Vediamo nella pagina successiva, tramite un contributo video, quanto è accaduto ieri a Porto Cesareo, dove grandine di grossa taglia ha colpito il settori costiero.