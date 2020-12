METEO – Violenta GRANDINATA in arrivo a Quillacollo, in Bolivia: DANNI STRUTTURALI e ai raccolti, i dettagli

Nuovo impulso polare sta per interessare l’Italia

La fase perturbata ormai in vigore da due settimane sul nostro Paese, non accenna a smettere: rimane infatti praticamente spalancato un corridoio di aria umida che unisce il Mediterraneo centrale all’Oceano Atlantico che continuerà a portare maltempo anche nelle prossime ore. Piogge, acquazzoni, ma anche nevicate in montagna, tornano ad interessare la nostra Penisola a partire dai settori nordoccidentali da questa sera, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Instabilità nella prima parte di giornata sul basso versante tirrenico; qualche danno

L’avvicinarsi di una depressione mediterranea dal Canale di Sardegna sul basso Tirreno e in successiva traslazione nel Mare Jonio ha determinato nella prima parte della giornata odierna un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sui settori tirrenici meridionali, dove i fenomeni localmente sono risultati anche intensi. Il maltempo ha portato qualche danno e disagio questa mattina in particolare in Campania a causa di una frana nella località di Ottati.

Violenta grandinata si abbatte in Bolivia

In un contesto meteorologico di apparente e temporanea quiete sulla nostra Penisola, andiamo a commentare ed approfondire quanto di estremo accade invece nel mondo da questo punto di vista. Nelle scorse ore infatti, stando a quanto si apprende dal sito “lostiempos.com” una violenta grandinata con chicchi di dimensioni anche piuttosto notevoli, hanno interessato diverse aree della Bolivia, Paese non nuovo a fenomeni estremi: qualche mese fa si registrò infatti un alluvione lampo con frane annesse che causarono diverse vittime.