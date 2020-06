METEO – Violenta GRANDINATA si abbatte su Calpulalpan, danneggiando decine di abitazioni, VIDEO dell’accaduto

Tempo buono e stabile, salvo locali acquazzoni al sud e Alpi marittime

Sono ancora piuttosto evidenti gli effetti di una rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana sulla nostra Penisola, che oltre ad apportare caldo tipicamente estivo su buona parte del territorio nazionale, porta anche condizioni di prevalente stabilità. Nel corso di questo pomeriggio in particolare troviamo locali acquazzoni che si abbattono nelle zone interne della Calabria e della Sicilia sudorientale, mentre qualche pioggia localizzata è possibile ritrovarla anche sulle Alpi marittime. Sul resto del Paese prevale il bel tempo con cieli soleggiati o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica.

Temperature in alcuni casi più basse di ieri

Nella giornata di ieri avevamo più volte espressamente detto che i giorni successivi sarebbero stati tendenzialmente sempre più caldi (ad eccezione del nord Italia nella giornata di domani giovedì 25 giugno, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale). I più attenti avranno invece notato che alcune zone misurano temperature minori rispetto a quanto riscontrato ieri. Significa che fa meno caldo? Assolutamente no, poiché ad un lieve abbassamenti dei valori termici le stesse zone hanno visto aumentare l’umidità relativa, che rende il caldo più afoso abbassando dunque l’indice di tollerabilità e di sopportazione.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In un contesto meteorologico di assoluta tranquillità in Italia dal punto di vista dei fenomeni atmosferici, con tempo che si presenta stabile e asciutto sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, approfondiamo come spesso accade in questi casi quanto di estremo accade nel globo. Abbiamo parlato nella giornata di ieri e rimanendo all’interno del continente europeo, di un alluvione che ha coinvolto non solo la Serbia, ma anche alcune aree della Bosnia ed Erzegovina, nella giornata di oggi ci dirigiamo invece nuovamente oltreoceano per illustrare quanto è accaduto a Calpulalpan, in Messico, dove si è abbattuta una violenta grandinata.