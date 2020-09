METEO – Violenta ONDATA di MALTEMPO con l’esordio di OTTOBRE: raffiche di vento BURRASCOSE, ecco dove

Fase stabile e asciutta, ma attenzione all’imminente cambiamento

E’ da qualche giorno che la nostra Penisola sta assistendo a condizioni di generale bel tempo seppur con cieli non sempre limpidissimi, a causa della rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che ha messo la parola fine alla parentesi di violento maltempo che nella scorsa settimana ha flagellato l’Italia da nord a sud; purtroppo, come spesso avviene negli ultimi tempi non senza provocare danni e disagi che sul territorio nazionale sono stati diversi. Ricordiamo però l’ultima criticità riscontrata a causa della passata ondata di piogge e temporali in quel di Avellino e buona parte della sua Provincia. Ma alle porte è atteso un nuovo cambiamento, come vedremo.

Cambiamento alle porte della nostra Penisola

Tuttavia la campana anticiclonica che non è riuscita nemmeno ad allineare le temperature alla media del periodo (in molti casi i valori registrati sono al di sotto della stessa) è destinata già ad arretrare nella giornata di domani giovedì 1° ottobre, come abbiamo approfondito anche all’interno di un apposito editoriale: l’avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica in affondo sul Mediterraneo occidentale determinerà un primo peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni più occidentali come Sicilia, Liguria e possibilmente anche parte della Lombardia nordoccidentale, al confine con il Piemonte. L’instabilità non sempre, anzi quasi mai, si presenterà a carattere diffuso per domani.

Violenta ondata di maltempo colpirà l’Italia in questa seconda parte di settimana

Ciò che si osserverà nella giornata di domani giovedì 1° ottobre da satellite e radar meteorologico sarà solo l'”antipasto” di quello che è previsto arrivare nella seconda parte di questa settimana. Basandoci infatti sulle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, la saccatura della quale abbiamo fatto menzione nel precedente paragrafo si centrerà sulla Francia e ciò porterà condizioni di spiccata instabilità in un primo momento sulle regioni settentrionali. Piogge forti solo occasionalmente accompagnate da attività elettrica colpiranno soprattutto le aree alpine e prealpine, con un rischio concreto di nubifragi sull’alto Piemonte al confine con la Lombardia.