METEO – Violenta ONDATA di MALTEMPO in arrivo con TEMPORALI e GRANDINATE, ecco quando e dove

Italia momentaneamente interessata dal prevalente bel tempo

Dopo essere stata interessata da un’ondata di maltempo nella giornata di ieri che ha coinvolto alcune zone provocando anche qualche danno, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola quest’oggi appaiono decisamente migliori, sia pur in un contesto che è rimasto fino a questo primo pomeriggio tendenzialmente e localmente instabile sulla Sardegna. Negli ultimi minuti e nelle prossime ore della sera, la stabilità dovrebbe interessare il territorio nazionale nella sua totalità, con temperature degne della piena estate in alcune zone, con picchi quest’oggi fino a +34°C.

Ancora una manciata di ore di stabilità, prima del ritorno del maltempo

Non si verificheranno significative variazioni dal quadro sinottico nelle prossime ore, con la stabilità destinata a perdurare ancora per una manciata di ore e, in prevalenza, anche per la giornata di domani mercoledì 9 settembre. Tuttavia, la goccia fredda transiterà in maniera lenta verso oriente in direzione cioè della nostra Penisola, e ciò inizierà a determinare instabilità più diffusa sulla Sardegna. Nella giornata di giovedì 10 settembre invece, tale contesto sinottico vedrà un forte peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni nordoccidentali, con il maltempo destinato ad estendersi ulteriormente come vedremo nei paragrafi successivi.

Versante tirrenico nel mirino del forte maltempo, rischio nubifragi

La goccia fredda tornerà ad essere alimentata dalle correnti più fresche e instabili provenienti da latitudini più settentrionali e transiterà sulla nostra Penisola portando un’ondata di generale e diffuso maltempo entro il prossimo fine settimana. Nel mirino, grazie proprio alla dinamica della perturbazione proveniente dai quadranti occidentali, c’è soprattutto il versante tirrenico dove saranno possibili violenti temporali e possibili grandinate, localmente anche a carattere di nubifragio. Temperature in calo che sarà ovviamente più sensibile nelle aree coinvolte dall’instabilità. PER I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.