METEO – Violenta SCIA DI GRANDINATE sta per colpire tutte queste spiagge italiane. Lista completa

Intenso peggioramento meteo al centro-nord

La giornata di oggi risulterà quella più calda del periodo su alcune zone del meridione mentre una delle più instabili al settentrione dove nel corso delle ultime ore si sono abbattuti veri e propri nubifragi. La situazione non cambierà domani all’estremo sud, situazione esplosiva invece nel resto della penisola, soprattutto al nord-est e in parte del centro, segnatamente in Adriatico, dove arriveranno rovesci e temporali anche molto forti. Molte regioni saranno costrette a fronteggiare fenomeni meteo violentissimi come in parte già accaduto nella giornata odierna. Poniamo ora l’attenzione su quanto accadrà tra la serata odierna e la mattinata di domani quando nubifragi e grandinate interesseranno anche alcuni settori costieri, vediamo quali.

Nubifragi e grandinate, zone colpite

La perturbazione che sta attaccando ora il nord Italia e parte del centro, segnatamente nord Umbria e nord Marche, traslerà verso sud evolvendo in una goccia fredda che per più giorni si soffermerà al meridione, portando condizioni di instabilità sino a venerdì. Nel corso delle prossime ore, alto rischio nubifragi sul nostro Paese. Temporali molto intensi andranno a colpire il Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana e Marche. Attenzione anche alle località costiere, soprattutto quelle del medio-alto Adriatico dove non sono nemmeno escluse locali trombe d’aria o raffiche di vento violentissime sotto i temporali. Nella serata/notte di oggi risulterà più colpito il nord-est con fenomeni anche intensi tra rodigino e triestino. Domani attenzione al medio Adriatico con forti temporali in trasferimento dalle Marche verso l’Abruzzo.

Temperature in sensibile calo

Le temperature accuseranno un vero e proprio tracollo in particolare al nord e in parte del centro, soprattutto zone interne e versante Adriatico. Al sud il caldo resterà e anche se entro la giornata di martedì si perderà qualche grado non si potrà certamente parlare di fresco, soprattutto per il basso Tirreno e la Sicilia. Un vero e proprio calo è previso in Adriatico e nelle zone interne del centro dove potrebbero perdersi entro mercoledì anche 12-14 gradi con valori che torneranno addirittura al di sotto delle medie stagionali. La ferita nel cuore del Mediterraneo si mostrerà più incisiva rispetto a quanto si pensava sino a poco fa e condizioni marcatamente instabili continueranno al centro (segnatamente Adriatico) sino alla prima parte di giovedì e al meridione peninsulare sino a venerdì. Miglioramento invece al nord già dalla seconda parte di mercoledì.