METEO – Violenta SFURIATA di GRANDINE e TEMPORALI sta per colpire tutte queste città italiane, LISTA COMPLETA

Tempo in peggioramento in queste ore

Nel corso delle ore di questo pomeriggio la progressione di una saccatura di origine nordatlantica verso il Mediterraneo centrale porterà i primi effetti anche sulla nostra Penisola, attraverso l’ingresso delle prime piogge e temporali che colpiranno in maniera particolare le regioni settentrionali. Nella prima metà di oggi infatti, nonostante la stabilità era comunque evidente un aumento della copertura nuvolosa su tali settori, che altro non era che il preludio dell’arrivo del maltempo, così come era previsto dal quadro previsionale disponibile già ieri, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile si era visto costretto ad emettere un’allerta.

Rimane stabile al centro-sud

Le correnti più fresche e instabili sono però fin troppo lontane per interessare già da oggi le regioni centro-meridionali, che dunque ne rimangono al riparo ed assisteranno all’ennesima giornata stabile con tempo asciutto. Non solo, anche i cieli appaiono soleggiati in prevalenza o al più poco nuvolosi. Sono infatti maggiormente evidenti in queste zone gli effetti portati da una rimonta anticiclonica di matrice azzorriana, che risulta comunque disturbata sul bordo orientale dallo scorrimento di correnti più fresche e instabili che da svariati giorni stanno colpendo principalmente la Penisola balcanica.

Maltempo oggi al nord

Il nord si mostra dunque maggiormente esposto alle correnti instabili provenienti dai quadranti settentrionali, ma questa non è una novità. Infatti durante la stagione estiva capita molto frequentemente che cavi d’onda piuttosto rapidi interessino le sole zone più settentrionali del Paese. Questa volta però, come vedremo nei prossimi paragrafi, non sarà un semplice cavo d’onda ad interessare l’Italia, ma una vera e propria perturbazione che si manifesterà in maniera più evidente soprattutto domani giovedì 4 giugno. Nella fattispecie di oggi piogge e temporali solo localmente intensi interesseranno buona parte del nord.