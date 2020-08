METEO – Violenta TROMBA D’ARIA colpisce la provincia di Viterbo, PAURA e DANNI, ecco il VIDEO

Fenomeni intensi al nordest questo pomeriggio

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono piuttosto perturbate e soprattutto nella prima metà della giornata di oggi. Violenti temporali avrebbero infatti colpito nel corso di questo pomeriggio diverse zone delle regioni settentrionali, tra cui troviamo sicuramente il nordest, dove si è riversato il clou del maltempo. Qui infatti e più specificamente nel Friuli Venezia Giulia sono stati diversi i disagi e i danni arrecati dagli allagamenti e dalle esondazioni registrate sul territorio. Attualmente, il tempo in questi settori appare in miglioramento, in un contesto di cieli che rimangono comunque prevalentemente nuvolosi.

Temporali e violente raffiche di vento a Marina di Massa

Ma il maltempo quest’oggi si è riversato anche sulle regioni centrali che nei passati giorni sono state spesso in ombra pluviometrica. E ha colpito duramente anche questi settori. Nel corso della mattinata infatti, un violento nubifragio con spiccata attività temporalesca e accompagnato da violente raffiche di vento di downburst ha colpito Marina di Massa, causando la caduta di un albero in un camping. Ciò ha costituito un tragico epilogo per 2 bambine di 3 e 14 anni che sono morte sul colpo, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Lazio settentrionale nel mirino del maltempo

In un momento successivo e nel corso del pomeriggio, una linea di convergenza di venti al largo delle coste settentrionali del Lazio ha fatto si che queste innescassero la formazione di un violento sistema temporalesco con intense raffiche di vento associate che hanno provocato diversi danni e disagi nel viterbese e sull’alta area romana. Tuttavia, sempre nella provincia di Viterbo, si sarebbe anche abbattuta una violenta tromba d’aria, stando a quanto riporta il sito “tusciaweb.eu” che avrebbe provocato panico e danni ingenti anche strutturali, come vedremo nel prossimo paragrafo.