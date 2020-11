METEO – Violenta tromba d’aria si abbatte su Catania e provoca ingenti danni

Forte maltempo, danni e vittime oggi in Sardegna

Nella giornata di oggi, sabato 28 novembre 2020, le condizioni meteo sono peggiorate in modo sostanziale in particolar modo sulle Isole Maggiori, soprattutto in Sardegna, dove dalle prime ore di oggi si sono verificatati dei veri e propri nubifragi che hanno provocato gravi danni nell’area del nuorese e non solo. Proprio nel nuorese si segnalano gravi danni dovuti ad allagamenti e frane, con la morte di tre persone.

Violenta tromba d’aria si abbatte su Catania e provoca ingenti danni – VIDEO

Lo spostamento del vortice ciclonico nel Mediterraneo verso est e, quindi, in direzione della nostra Penisola, ha portato il maltempo ad estendersi anche sulla Sicilia. In tal senso, proprio in questi minuti – come riportato da "LaSicilia.it" – una violenta tromba d'aria si è abbattuta nella zona circostante l'aeroporto di Fontanarossa, provocando gravi danni. Al momento le informazioni giunte sono ancora frammentarie, ma seguiranno aggiornamenti.

Danni tra Sciacca e Cattolica Eraclea, anche ad un’abitazione

Le violente raffiche di vento hanno provocato danni materiali poco fa anche nelle zone tra Sciacca e Cattolica Eraclea, entrambe in provincia di Agrigento, dove una casa ha riportato lo scoperchiamento del proprio tetto, sradicando anche i pannelli fotovoltaici che vi erano installati. Non solo: a Sciacca si sarebbero infatti staccati dei pezzi di cornicione da alcuni capannoni ed edifici e, cadendo rovinosamente sulle automobili, le avrebbero danneggiate.