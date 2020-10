METEO – Violente GRANDINATE colpiscono l’Argentina: DANNI a Barriales, Las Catitas e La Dormida, i dettagli

Circolazione depressionaria al sud Italia

Nelle ultime ore un nuovo flusso umido proveniente dai quadranti occidentali sta interessando le regioni meridionali del Paese, dopo che nella giornata di ieri un nubifragio ha colpito il Salento provocando allagamenti e conseguenti disagi ad esso correlati, soprattutto sotto l’aspetto della circolazione stradale. Fenomeni sparsi e localmente anche intensi interessano le regioni del sud Italia, colpendo soprattutto le zone tirreniche di Calabria e Sicilia nel pomeriggio. Il tutto mentre al centro-nord si sono vissute e si vivono tutt’ora condizioni meteo relativamente più stabili e con ampie schiarite sulle regioni settentrionali.

Maltempo incessante sulla nostra Penisola anche nei prossimi giorni

Un nuovo impulso perturbato in arrivo già dalla giornata di domani mercoledì 14 ottobre determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà principalmente ancora una volta i settori tirrenici, attraverso l’arrivo di forti piogge e possibili temporali. A seguire le correnti di maltempo potrebbero tenere sotto scacco il Mediterraneo centrale ancora per qualche giorno e fino al prossimo fine settimana, quando a livello sinottico si assisterà ad una dura lotta tra due figure bariche di spicco per le nostre latitudini: l’Anticiclone da una parte e il flusso atlantico dall’altra.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Mentre all’interno della nostra Penisola quest’oggi si sono riscontrate condizioni meteo relativamente tranquille, con instabilità residua sulle regioni meridionali come scritto in precedenza, dirigiamoci come solito fare in questi casi oltre i nostri confini nazionali, arrivando al Sud America. Nelle ultime settimane diversi Paesi dell’America Latina oltre a quelli dell’America Centrale sono stati bersagliati dal forte maltempo e dalle violente grandinate, come nel caso della Colombia e della sua Capitale. Nelle scorse ore tuttavia, tale fenomeno ha interessato l’Argentina colpendo duro la Provincia di Mendoza, come vedremo nel prossimo paragrafo.