METEO – Violente GRANDINATE si abbattono provocando forti DISAGI con circolazione in TILT, ecco quanto è accaduto al sud ITALIA

Giornata di maltempo in Italia da nord a sud

La giornata di oggi venerdì 29 maggio è stata interamente caratterizzata dal maltempo che ha interessato in diversi step temporali tutti i settori italiani da nord a sud. Si è infatti partito fin dalle prime ore di questa notte, con piogge e forti temporali che si sono abbattuti sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle nordorientali, con il coinvolgimento persino della città di Venezia, laddove i temporali non sono così abitudinari. Successivamente e a partire dalla mattina, al netto di un miglioramento delle condizioni meteo su questi settori condito persino da qualche schiarita, il maltempo si è spostato verso meridione.

Maltempo sulle regioni centrali dalla tarda mattinata o primo pomeriggio

L’instabilità si è dunque spostata nel corso della mattinata verso meridione, interessando la Toscana, l’Umbria e anche le Marche, espandendosi successivamente al resto dei settori centrali e colpendo dunque il Lazio e l’Abruzzo. E’ proprio nel Lazio che nel corso di pomeriggio si sono riversati i fenomeni più intensi e anche quelli più estremi: non solo infatti nelle periferie est della Capitale si sono riscontrati forti disagi dovuti ad allagamenti, ma lungo il litorale romano centro-settentrionale sono impazzate le segnalazioni relative all’avvistamento di diversi tornado. Ma non è finita qui.

Temporali e grandinate al sud Italia

Come scritto anche in precedenza, sono stati interessati tutti i settori italiani, ma all’appello nel presente editoriale non abbiamo ancora parlato del sud Italia. Procedendo infatti in ordine cronologico, nel corso del pomeriggio il maltempo si è ulteriormente esteso sulle regioni meridionali, nonostante in queste ore comunque non manchino piogge localmente anche intense sul settore centrale (soprattutto in Umbria). In particolare sul meridione l’instabilità si è manifestata attraverso l’arrivo non solo dei temporali, ma anche di violente grandinate che, come vedremo nel prossimo paragrafo, non hanno mancato di apportare forti disagi.