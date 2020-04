METEO – VIOLENTE TEMPESTE e GRANDINATE hanno provocato 3 VITTIME e DISTRUZIONE, ecco il video dell’accaduto nel Vietnam

Meteo Italia stabile nel fine settimana, temperature primaverili

Meteo – Weekend dal sapore primaverile sull’Italia, grazie alla presenza di un blando campo anticiclonico. I cieli risultano mediamente soleggiati su tutte le regioni, fatta eccezione per addensamenti sul Trentino Alto-Adige, Liguria e zone interne di Campania e basso Lazio. Le temperature risultano già decisamente gradevoli, specie al Centro-Nord dove si toccano i +22/+24°C in diverse città di pianura della Val Padana. Nel corso delle prossime ore e della giornata di domani non si registreranno significative variazioni, con il bel tempo ad essere il protagonista lungo le coste e settori di pianura; qualche acquazzone o temporale potrà svilupparsi a ridosso del settori alpini e delle zone interne delle due Isole Maggiori. Domani qualche nube in più nel Triveneto e due Isole Maggiori, con possibili deboli piogge.

Torna il maltempo la prossima settimana

Meteo – Se nel corso del weekend le condizioni meteorologiche risulteranno mediamente stabili, salvo locali disturbi, con l’inizio della prossima settimana si potrebbe andare incontro ad una fase piovosa con il ritorno del maltempo. L’affermazione di un campo altopressorio tra Islanda e Mar di Norvegia, favorirà l’ingresso sul bacino del Mediterraneo di diversi impulsi instabili. Una prima debole perturbazione raggiungerà il Nord Italia nella giornata di Lunedì, mentre due più intensi e diffusi sistemi frontali transiteranno su tutta la Penisola ed Isole Maggiori tra Martedì e la giornata di Venerdì. I fenomeni potranno risultare localmente abbondanti, specie sui settori tirrenici ed a nord del Po, mentre le temperature subiranno una generale flessione.

Eventi meteo estremi nel mondo, tra grandinate e tornado

Mentre in Italia le condizioni meteo attuali, come vi abbiamo appena descritto, appaiono mediamente stabili, in altre parti del mondo eventi meteo estremi stanno arrecando numerosi danni e purtroppo in alcuni casi anche delle vittime. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un tornado che si è abbattuto negli USA, provocando anche due vittime in Oklahoma, mentre gravi inondazioni hanno interessato lo Yemen nei giorni scorsi, provocando almeno 10 vittime. Non sono mancate anche le grandinate, in particolare due giorni fa è stato il Messico a subire i danni maggiori; quest’oggi è invece il turno di una tempesta e di violente grandinate che negli ultimi giorni si sono susseguite nello stato del Vietnam, provocando purtroppo almeno 3 vittime ed oltre 6000 case distrutte.