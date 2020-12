METEO – Violenti ACQUAZZONI e NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Fase pienamente invernale al nord Italia

In questo inizio di dicembre le regioni settentrionali italiane stanno attraversando un periodo pienamente invernale con vagonate di neve sulle Alpi e, in alcuni casi e in particolare sui settori nordoccidentali, persino a quote pianeggianti. Negli ultimi giorni in particolare gli accumuli sul versante nordorientale sono apparsi molto ingenti, tali da spingere il Dipartimento di Protezione Civile a diramare la massima allerta anche per oggi.

Oggi ennesima giornata di maltempo

Mentre le regioni settentrionali stanno attraversando una fase pienamente invernale, le condizioni meteo al centro-sud risultano spesso tutt’altro che stabili, anzi: un periodo piuttosto perturbato si è aperto proprio per tali settori dove ormai praticamente si vede piovere ogni giorno: anche nella giornata odierna infatti, le immagini satellitari coadiuvate dal supporto del radar meteorologico ci mostrano l’arrivo di piogge e acquazzoni, com’era evidente dal quadro previsionale di ieri.

Nelle prossime ore ancora acquazzoni e nubifragi, al nordest, ma anche sul versante tirrenico

Tuttavia la giornata di maltempo è appena cominciata sull’Italia e nelle prossime ore stando ai principali centri di calcolo, anche quest’oggi non colpirà la nostra Penisola in maniera tanto delicata, anzi: sono infatti attesi piogge, acquazzoni e a tratti anche a carattere di nubifragio specie sulle regioni nordorientali, che hanno avuto già a che fare recentemente con accumuli molto elevati. Talvolta fenomeni intensi è possibile ritrovarli anche sul versante tirrenico, tra Lazio e Campania.