METEO – Violenti ACQUAZZONI e NUBIFRAGI in arrivo: scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, tendenti a diffuse dalla serata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori sud-orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui settori nord-orientali e centro-occidentali della Sardegna e sui settori tirrenici di alto Lazio, Toscana e sulla Liguria, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nebbie estese, nelle ore notturne e parte di quelle mattutine, sulla Pianura Padana. Temperature: in locale sensibile aumento le minime su Toscana e Liguria. Venti: forti sud-orientali su Sardegna e Sicilia occidentale, con raffiche di burrasca dalla serata; tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale. Mari: molto mossi, tendenti ad agitati dalla serata, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i settori ovest del Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso il Mar Ligure al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un vortice depressionario si sta formando nelle ultime ore sul Mediterraneo sudoccidentale, grazie allo scontro tra la massa d’aria atlantica, più fresca e umida e quella africana, più mite e secca. Nella prossima notte il minimo di bassa pressione tenderà a traslare verso est, in direzione dell’ Italia . Si tratterà di una dinamica molto simile a quella già spiacevolmente provata il 18 novembre 2013, ma molto più veloce in evoluzione e forse anche leggermente meno intensa nei fenomeni: nella seconda parte di domani venerdì 27 novembre in Sardegna sarà comunque elevato il rischio di nubifragi, in particolare sulle zone orientali dell’Isola. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 27 novembre 2020: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Campidano, Gallura. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sardegna: Bacino del Tirso. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu. Regione Sardegna: per la validità temporale della criticità si rimanda al bollettino regionale.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Cagliari, Iglesias, Carbonia, Nuoro, Olbia, Ogliastra, Oristano.