METEO – Violenti ACQUAZZONI e TEMPORALI colpiranno l’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Fino a questo momento condizioni di maltempo in Sardegna e solo localmente altrove

Un nuovo impulso perturbato si prepara a colpire l’Italia nel mentre nella stragrande maggioranza del territorio nazionale si verificano condizioni meteo relativamente stabili e asciutte. Solo in Sardegna e localmente sul versante tirrenico è possibile riscontrare instabilità occasionalmente intensa e accompagnata da attività elettrica, con una pausa che risulterà piuttosto breve dalle precipitazioni sul resto della Penisola. Tempo relativamente stabile anche in Puglia e nel Salento, negli scorsi giorni bersagliato da violenti nubifragi che hanno portato disagi ed allagamenti.

Violento sistema temporalesco in ingresso sul Lazio centro-meridionale

Tuttavia le condizioni meteo nelle prossime ore sono destinate generalmente a peggiorare a partire proprio dal settore tirrenico. E’ infatti qui che troviamo un violento sistema temporalesco in ingresso sul Lazio centro-meridionale con fenomeni molto forti e a carattere di nubifragio localmente. Questo grazie ad una nuova pulsazione del flusso atlantico che di fatto, rigettandosi nel Mediterraneo, rinvigorisce ancora una volta l’instabilità anche sulla nostra Penisola. Rovesci si registrano anche attualmente in Toscana e localmente in Campania, come testimoniano le immagini del radar a nostra disposizione. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore maltempo in estensione sulla Campania e verso le regioni settentrionali

Stando ai principali centri di calcolo nelle prossime ore le condizioni meteo sono destinate ad un evidente peggioramento che riguarderà in primis ancora i settori tirrenici centrali, con il fronte instabile che però si estenderà verso la Campania in un primo momento per poi dirigersi verso nord, interessando le Marche, l’Emilia-Romagna, la Liguria e le zone più meridionali di Piemonte, Lombardia e Veneto. I fenomeni potranno essere localmente intensi e portatori di un calo delle temperature piuttosto sensibile in concomitanza dell’arrivo degli acquazzoni e occasionalmente anche dei temporali.