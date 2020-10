METEO – Violenti NUBIFRAGI a Telangana, tetto CEDE col peso della PIOGGIA: 5 vittime, i dettagli

Tempo in prevalenza stabile sulla nostra Penisola, dopo il passaggio perturbato delle scorse 48 ore

Dopo il passaggio di un cavo atlantico che ha interessato l’Italia tra la giornata di venerdì e quella di ieri che ha portato un peggioramento delle condizioni meteo su tutto il territorio peninsulare, seppur con diverse tempistiche, il tempo risulta in miglioramento quest’oggi: la lacuna barica lasciata dall’allontanamento definitivo del predetto cavo perturbato suii quadranti nordorientali infatti viene colmata dalla risalita dell’Anticiclone. Tuttavia, questa rimonta anticiclonica è destinata ad avere durata brevissima, in quanto già a partire da questa sera un nuovo tentativo di affondo porterà i primi effetti sulla Liguria e sulla Lombardia, con i primi piovaschi già in atto.

Criticità nell’aretino nella nottata di ieri

Malgrado il fronte instabile non abbia presentato caratteri particolarmente estremi, con piogge e acquazzoni perlopiù di moderata intensità e solo localmente e per brevi tratti intensi, non sono mancate alcune criticità in Italia dovute proprio all’instabilità: nella notte di ieri infatti, piogge intense hanno interessato localmente la Toscana e in particolare la località di Arezzo, dove diversi sono stati gli allagamenti e i relativi disagi ad essi connessi. Altrove la situazione non ha registrato particolari disagi, con temperature che sono rimaste sostanzialmente invariate o tendenti ad una leggera flessione.

Violento maltempo colpisce ancora una volta l’India

Mentre sull’Italia stanno imperversando condizioni meteo di prevalente stabilità malgrado i primi piovaschi in ingresso sulle regioni nordoccidentali, sul resto del mondo continuano a verificarsi episodi di maltempo estremo. Questo pomeriggio abbiamo parlato di una violenta grandinata che ha colpito l’Argentina, ma nel presente editoriale ci concentreremo sulla parte del globo esattamente opposta, tornando nuovamente in India, dove nelle ultime settimane diversi sono stati gli episodi di questo tipo. Ancora una volta lo Stato più colpito, come vedremo nel prossimo paragrafo, sembra essere quello di Telangana.