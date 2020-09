METEO – VIOLENTI NUBIFRAGI colpisco il VENEZUELA, intere città allagate; il video dell’evento

Meteo in peggioramento sul nord Italia, cede l’anticiclone

Meteo – Prima di approfondire l’argomento chiave di questo editoriale, facciamo una breve panoramica sulle condizioni meteorologiche attese in Italia per oggi e per i prossimi giorni. Il campo altopressorio che ci ha tenuto compagnia in questo inizio del mese di settembre, sta mostrando i primi segni di cedimento sul suo bordo settentrionale; un vortice ciclonico ben presto raggiungerà il nordovest Italia e la Francia meridionale, portando un consistente peggioramento del tempo su gran parte delle regioni settentrionali a partire dalla seconda parte della giornata odierna. Vediamo nel prossimo paragrafo le aree colpite nelle prossime ore dai fenomeni più intensi.

Temporali intensi e grandinate tra oggi e domani al nord

Meteo – Le condizioni meteorologiche stanno già gradualmente mutando sul nord Italia, sintomo del progressivo calo del campo barico; nubi via via più compatte si osservano già in questo inizio di giornata sulla Liguria ed a ridosso dei settori prealpini ed alpini centro-orientali. Temporali ed acquazzoni che dal pomeriggio prenderanno forma sui settori montuosi e tenderanno ad estendersi nel corso della serata alle pianura a nord del Po. Nottetempo l’ingresso della goccia fredda in quota enfatizzerà la fenomenologia al nordovest, dove potranno verificarsi forti piogge e temporali anche intensi. Domani il maltempo insisterà ancora tra Piemonte, Liguria e Lombardia, estendendosi tra il pomeriggio e la sera a gran parte del nordest; possibili fenomeni intensi e grandinate, non si escludono occasionali nubifragi.

Meteo estremo nel mondo, tra tifoni e piogge alluvionali

Meteo – Esaminate le condizioni meteorologiche attese per l’Italia, torniamo a parlare degli eventi meteo estremi che avvengono nel resto del mondo. Mentre nel corso degli ultimi giorni tiene banco l’allerta tifoni sulla Corea, già devastata nei giorni scorsi da Maysak ed in attesa dell’arrivo del nuovo tifone Haishen, proseguono le piogge alluvionali nel Pakistan; la stagione dei monsoni, infatti, si sta ancora accanendo su tale Stato, con le vittime che nel corso degli ultimi giorni sono salite purtroppo a 46. Nella prossima pagina di questo editoriale approfondiremo quanto accaduto nel Venezuela, dove violenti nubifragi hanno letteralmente mandato sott’acqua alcune città.