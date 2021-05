METEO – Violenti NUBIFRAGI colpiscono l’Azerbaigian: gravi INONDAZIONI, strade come fiumi; VIDEO

Ultimamente risulta essere un periodo piuttosto movimentato nel mondo, dal punto di vista meteorologico, dove continuano a moltiplicarsi fenomeni meteorologici estremi. Nella giornata di ieri ad esempio violenti nubifragi hanno colpito l’isola indonesiana di Sumatra, provocando una frana a sua volta responsabile, purtroppo, di alcune vittime e dispersi. Nella giornata odierna maltempo estremo avrebbe invece interessato l’ Azerbaigian , come vedremo nel prossimo paragrafo.

Anche nella giornata odierna si sono evidenziati sulla nostra Penisola condizioni meteo di maltempo localizzato sulle regioni settentrionali, grazie al suddetto flusso atlantico che continua dunque a scorrere nel Mediterraneo. Rovesci isolati o al più sparsi hanno interessato soprattutto i settori nordorientali e talvolta sono risultati intensi e accompagnati da attività temporalesca. Nella prima parte della corrente serata il maltempo ha inoltre colpito soprattutto il Friuli Venezia Giulia , con fenomeni localmente anche intensi. Ora il tempo appare comunque in graduale miglioramento con le ultime piogge.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate spesso nel corso di questa settimana perturbate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Un flusso di correnti instabili di natura atlantica ha interessato spesso il Mediterraneo provocando rovesci perlopiù isolati (eccezion fatta per ieri quando il maltempo è risultato più diffuso), ma comunque a carattere occasionalmente intenso, tali da portare grandinate e diversi disagi (e danni) ad esse connessi.

VIDEO – Gravi inondazioni e strade come fiumi, ma senza vittime o feriti

Stando a ciò che si apprende dalla pagina Facebook di “Rodrigo Contreras Lopez“, peraltro fonte del video sottostante che testimonia quanto stiamo per scrivere nel corrente paragrafo, gli incessanti nubifragi che hanno colpito l’Azerbaigian avrebbero causato gravi inondazioni e quindi trasformato le strade in fiumi. Forti disagi si sono dunque ripercossi soprattutto sulla viabilità; tuttavia fortunatamente, non sembrano giungere notizie riguardo vittime o feriti dell’accaduto.