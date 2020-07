METEO – Violenti NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO in arrivo, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA, lista città coinvolte

Fase di isolato, ma violento maltempo

Già da qualche giorno, ma soprattutto a partire da ieri, l’ingresso in Italia delle correnti atlantiche a causa di una corrente a getto nettamente sbilanciata verso il continente europeo negli ultimi tempi, determina un’ondata di maltempo che colpisce spesso in maniera isolata, ma allo stesso tempo in maniera molto violenta. Tutti ormai saranno venuti a conoscenza di un violento nubifragio stazionario sulla città di Palermo che ieri ha causato un vero e proprio alluvione, ma nella giornata odierna nubifragi si sono abbattuti anche nei Castelli Romani, dove diversi sono stati i disagi a causa di allagamenti che hanno costretto alla chiusura di alcune strade.

Residua instabilità questa sera al nordest

Come è evidente dal radar meteorologico, attualmente le condizioni meteo sono in visibile miglioramento su tutte le regioni centro-meridionali, anche laddove il maltempo ha colpito in maniera più o meno intensa nel corso di questo pomeriggio. Le uniche note di maltempo si trovano attualmente ad interessare i settori italiani nordorientali, in particolare quelli del vicentino, in Veneto, dove i fenomeni riescono comunque a colpire in maniera localmente intensa ancora. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà ad interessare il Veneto con piogge e temporali anche occasionalmente intensi.

Nuovo maltempo in arrivo in Italia

Nella giornata di domani venerdì 17 luglio un nuovo impulso di maltempo determina l’attraversamento di un fronte perturbato sul versante italiano più orientale, con le condizioni meteo che tra la prossima notte e la serata di domani stesso, volgeranno al maltempo su tutto il versante adriatico dal triestino e fino al barese. Violenti temporali sono attesi su Abruzzo e Molise, in sconfinamento verso le aree più settentrionali del Lazio e il frusinate. Plausibile il coinvolgimento di Roma. Temporali sull’Appennino settentrionale (in sconfinamento verso l’entroterra toscano) e meridionale, in sconfinamento verso il tarantino. Temporali pomeridiani anche sulle Alpi marittime. Generale e graduale miglioramento a partire dalla serata, con crollo delle temperature atteso soprattutto nelle località interessate dall’instabilità.