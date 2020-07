METEO – Violenti NUBIFRAGI e GRANDINATE impattano l’ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, lista città interessate

Domani sabato 11 luglio sarà una giornata essenzialmente perturbata su buona parte del nord Italia, grazie al rapido passaggio di un cavo atlantico. L’azione di questo fronte perturbato, orfano di un minimo depressionario, determinerà ugualmente condizioni di spiccato maltempo (accompagnato da crollo termico) con possibili nubifragi e violente grandinate a partire dalla mattinata sul Triveneto e in Lombardia, ma non si escludono isolati temporali anche tra Piemonte e Liguria interna. Da metà pomeriggio e fino a sera l’instabilità colpirà anche l’ Emilia-Romagna . Possibile parziale e rapidissimo coinvolgimento delle Marche settentrionali nella tarda serata, tempo asciutto altrove con lieve calo delle temperature. Sul dettaglio previsionale relativo a questo peggioramento, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Con il progredire della serata corrente, le condizioni meteo lungo la dorsale appenninica centrale e nella fattispecie sull’Appennino abruzzese sono migliorate e con il passare dei minuti accenneranno anche a qualche schiarita. Persistono invece ancora, e insisteranno per tutta la serata, condizioni di maltempo sull’estremo nord del Paese che interessano in particolare tutto l’arco alpino e prealpino. I fenomeni qui localmente potranno assumere carattere di nubifragio e potranno essere accompagnati anche da attività temporalesca e occasionalmente da grandinate. Altrove tempo rimane stabile e asciutto grazie alla presenza della cupola altopressoria.

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono visibilmente peggiorate su alcuni settori italiani grazie all’intrusione di correnti più instabili e fresche provenienti dai quadranti più settentrionali e di matrice atlantica. Il maltempo infatti, dopo una fase di totale stabilità sull’intero territorio nazionale durata qualche giorno, torna a sferzare la nostra Penisola e lo fa in particolare negli ultimi minuti sulle zone alpine e prealpine. Nel corso di questo pomeriggio tuttavia, lo sviluppo termoconvettivo dei temporali ha interessato anche alcune aree dell’Appennino abruzzese, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale .

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale e settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Nord, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Piemonte e settori alpini orientali; massime localmente elevate sui settori orientali della Pianura Padana, e su regioni centrali, Sicilia e Puglia, con valori localmente molto elevati su quest’ultima. Venti: forti nord-orientali dalla serata sui settori costieri dell’Alto Adriatico e localmente sulla Pianura Padana. Mari: tendente a molto mosso dalla sera l’Adriatico Settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 11 luglio 2020: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Bacini emiliani centrali. Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Pianura centrale, Alta pianura orientale. Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali. Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e i seguenti: Alessandria, Asti, Cuneo.