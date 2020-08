METEO – Violenti NUBIFRAGI e TEMPORALI stanno per colpire l’ITALIA, nuova ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Oggi maltempo al sud, ok al centro-nord

Nella giornata di oggi la situazione meteorologica italiana appare divisa a metà: le regioni centro-settentrionali assistono ad un nitido miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni scorsi, quando una saccatura di origine atlantica ha causato un’ondata di forte maltempo in queste zone, mentre invece il sud rimane esposto alle correnti più fresche e umide di provenienti dai quadranti nordorientali, cioè proprio dalla saccatura che aveva interessato fino a qualche giorno fa il centro-nord e che nelle ultime ore è andata posizionandosi tra la Penisola balcanica e quella turca.

Instabilità anche in tarda serata sulle coste joniche, migliora gradualmente sulle zone interne

L’instabilità persisterà sulle regioni meridionali anche nel corso della seconda parte di questa serata, grazie al continuo flusso perturbato in arrivo per l’appunto dai quadranti nordorientali. Una blanda circolazione depressionaria sarà dunque responsabile di acquazzoni e occasionali temporali sulle coste joniche della Calabria, Basilicata e Puglia, mentre altrove (in particolare nelle zone interne interessate dal maltempo nel pomeriggio e nella prima parte di serata) le condizioni meteo tenderanno ad un progressivo miglioramento, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani nuova giornata di maltempo

L’azione di una blanda circolazione depressionaria insisterà sul sud Italia anche per la giornata di domani venerdì 7 agosto, con la formazione di acquazzoni e temporali sulle coste tirreniche della Sicilia e della Calabria fin dalle prime ore della notte, in successivo miglioramento. Nel pomeriggio temporali localmente anche violenti e a carattere di nubifragio potrebbero interessare l’Appennino meridionale e le aree adiacenti, con occasionali sconfinamenti fin sulla costa. Possibili rovesci anche in Puglia. Contestualmente al nord tornerà a spingere un cavo atlantico, riuscendo solo parzialmente nel suo intento di riportare il maltempo: lo farà infatti solo sulle aree nordorientali della Lombardia. Tempo stabile altrove con temperature in lieve aumento. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO RIGUARDANTI LA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.