METEO – Violenti NUBIFRAGI in arrivo DOMANI, scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile: ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Calabria centro-settentrionale e sui rilievi della Basilicata meridionale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Calabria centro-settentrionale e, specie nella prima parte della giornata, sul resto della Basilicata, sulla Campania orientale e meridionale e sulla Puglia centrale e ionica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria e Puglia, sui versanti ionici della Sicilia e, limitatamente alla prima parte della giornata, sui restanti settori di Campania e Puglia e su Molise e versanti adriatici dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia e, limitatamente alla prima parte della giornata, su restanti settori dell’Abruzzo e versanti orientali della Sardegna, limitatamente alle ore notturne a Lazio orientale e meridionale e Appennino marchigiano, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: nella prima parte della giornata al di sopra degli 800-1000 m sull’Appennino centrale, con sconfinamenti fino ai 600-700 m sull’Abruzzo, con apporti al suolo moderati su quest’ultimo, devoli altrove; in calo fino ai 1200-1400 m sull’Appennino campano e lucano, e dal pomeriggio-sera anche sulla Sila, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione, anche sensibile, su tutta l’Italia. Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, settori adriatici ed appenninici dell’Emilia-Romagna, settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia e regioni centro-meridionali, con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Sardegna, Toscana, Campania, settori settentrionali e tirrenici del Lazio e in generale lungo i crinali appenninici. Mari: molto agitati il Mare e Canale di Sardegna e i settore ovest del Tirreno Centro-meridionale, da molto mossi ad agitati i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 21 novembre 2020: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Campania: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro. Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Salento. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale. Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Basso Cilento, Tanagro. Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri. Marche: Marc-5. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Salento. Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e i seguenti: Frosinone, Latina, Nuoro, Olbia, Ascoli Piceno.