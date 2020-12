METEO – Violenti NUBIFRAGI sferzano il Friuli Venezia Giulia: BLACK-OUT e ALLAGAMENTI, ecco i dettagli

Fase di maltempo intramontabile

E’ dalla fine di novembre che il maltempo sembra non mollare più la nostra Penisola: anche oggi infatti, come dimostrano le immagini satellitari supportato dal radar meteorologico a nostra disposizione, sono evidenti le condizioni di instabilità che attanagliano in maniera sparsa lo stivale e in particolare i settori tirrenici meridionali. Il quadro meteorologico aveva fatti attirato l’attenzione del Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di ieri, costretto per questo ad emettere un’allerta.

Alpi e Appennini hanno fatto il carico di neve; altre nevicate in arrivo

L’ampia parentesi perturbata che fino a quest’oggi sta interessando la nostra Penisola tanto è servita quantomeno agli Appennini e alle Alpi per fare il pieno di neve. Negli ultimi giorni sono imperversate infatti vere e proprie bufere di neve in particolare sulle cime alpine più alte delle regioni nordorientali. Prossimamente altre nevicate potrebbero interessare proprio i settori alpini e appenninici, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale.

Forte maltempo crea diversi problemi al nordest

Tra le aree più colpite dal maltempo degli ultimi giorni figurano sicuramente le regioni nordorientali, dove il richiamo di correnti sciroccali ha dato vita al fenomeno dello stau, responsabile di fenomeni persistenti e spesso anche intensi. Questo quadro meteorologico nei passati giorni ha allarmato la Protezione Civile a tal punto da diramare la massima allerta più volte. E purtroppo difatti, non sono mancati disagi e danni, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI UDINE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.