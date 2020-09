METEO – Violenti NUBIFRAGI si abbattono nell’Ohio causando INONDAZIONI, le autorità: “Se possibile, rimanete a casa”

Goccia fredda centrata sul Mediterraneo occidentale

Il peggioramento che nella giornata di ieri ha coinvolto alcune regioni italiane causando anche alcuni danni, è dovuto essenzialmente ad un affondo perturbato di matrice atlantica di diretta provenienza scandinava sul Mediterraneo occidentale. Successivamente e nella giornata di oggi, una goccia fredda si è staccata dalla saccatura, posizionandosi sul settore ovest del mare nostrum, più ad ovest della Sardegna. Ciò ha posto le basi per una nuova risalita dell’Alta pressione che dunque ieri è stata costretta ad arretrare, con condizioni di prevalente bel tempo in Italia con qualche eccezione fino al primo pomeriggio, vediamo quale.

Locali disturbi in Sardegna

La presenza di una goccia fredda poco più ad ovest dell’isola sarda ovviamente non può fare altro che provocare maggiori disturbi proprio su quest’ultima regione. Da questa mattina infatti e fino al primo pomeriggio si sono susseguiti acquazzoni occasionalmente accompagnati da attività elettrica e anche piuttosto localizzati sulla Sardegna. Le condizioni climatiche tuttavia appaiono tutt’altro che fresche nonostante la nuvolosità: le temperature sull’Isola infatti hanno superato in molti casi i +30°C soprattutto sulle zone più occidentali. Più fresco invece sulle aree orientali, con temperature generalmente inferiori tale soglia.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In un contesto meteorologico di assoluta tranquillità come quello odierno, dirigiamoci come spesso accade in questi casi oltre i nostri confini per approfondire e commentare quanto di estremo avviene nel mondo. Lo abbiamo già fatto nel corso di questo pomeriggio in occasione dei monsoni spietati sui Paesi asiatici meridionali che anche questa volta hanno mietuto vittime in India, ora ci destiniamo nella parte esattamente opposta, oltreoceano e precisamente dunque negli Stati Uniti. L’Ohio infatti, sarebbe stato colpito da piogge torrenziali proprio durante il giorno del Labor Day.