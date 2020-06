METEO – VIOLENTI NUBIFRAGI su VERONA e PADOVA, VENETO, causano allagamenti e ingenti danni; il video dell’evento

Meteo perturbato sull’Italia, nuove piogge e temporali in arrivo

Meteo – Le condizioni meteorologiche risultano decisamente instabili sull’Italia, specie settentrionale, in questo inizio di giornata; molte nubi sono presenti su gran parte delle regioni, con fenomeni in atto tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Nel corso della seconda parte di giornata nuovi forti temporali interesseranno in particolare i settori a nord del Po, con possibili nuovi nubifragi e grandinate; prosegue, quindi, l’anomala circolazione instabile sull’Europa meridionale, responsabile dei forti temporali e nubifragi che hanno interessato nella giornata di ieri il Veneto.

Meteo Veneto: tempo in peggioramento, in arrivo nuovi forti temporali

Meteo – La giornata odierna si è aperta con tempo mediamente asciutto sul Veneto, seppur con nubi in addossamento sui settori settentrionali; tuttavia la circolazione si mantiene instabile, con correnti umide oceaniche pronte a riportare un nuovo intenso peggioramento nelle prossime ore su tutta la regione. Piogge e temporali torneranno i principali protagonisti nella seconda parte di giornata, quando potranno verificarsi fenomeni localmente di forte intensità, in particolare sui settori centro-settentrionali. Dopo il violento nubifragio che ha colpito Padova e Verona nella giornata di ieri, nuovi forti temporali sono pronti a riportare un’ondata di maltempo nelle due città venete.

Fase di maltempo prolungata, forti piogge anche nei prossimi giorni

Meteo – La fase di maltempo interesserà il Nord Italia anche nei prossimi giorni, quando sono attese nuove intense perturbazioni foriere di abbondanti piogge e temporali. Il Veneto sarà ancora una delle regioni più colpite dal maltempo anche nella giornata di domani; fin dal mattino, infatti, i cieli si presenteranno molto nuvolosi con fenomeni sparsi, localmente di forte intensità ed a carattere temporalesco. L’instabilità a tratti perturbata proseguirà anche nella seconda parte del giorno e per gran parte della settimana, quando saranno ancora possibili forti piogge e locali nubifragi. I fenomeni, data la stagione estiva, risulteranno a carattere irregolare, quindi con accumuli piuttosto disomogenei; non è raro, infatti, avere in un raggio spaziale limitato zone colpite da forti temporali ed altre rimaste ai margini. Vediamo nella prossima pagina quanto avvenuto nella giornata di ieri a Padova e Verona.