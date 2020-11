METEO – Violenti PIOGGE e ACQUAZZONI imperversano sull’Egitto: crollati diversi edifici, 4 morti e 5 feriti

Il maltempo schianta il sud Italia

Mentre sulle regioni centro-settentrionali come vedremo nel prossimo paragrafo si ha a che fare con condizioni meteo visibilmente stabili, quelle meridionali stanno fronteggiando l’emergenza di maltempo a causa di un’ondata di fenomeni intensi che stanno imperversando fin dalle prime ore di questa notte. In particolare, la località più colpita sembra essere la Calabria jonica e in particolare il crotonese, ma anche la Campania ha riportato qualche disagio circa la circolazione ferroviaria della Circumvesuviana.

Ventilazione secca e fredda al centro-nord

Il regime di correnti settentrionali, in quanto presentano una matrice sì fredda, ma secca per il centro-nord, portano condizioni di generale bel tempo con ampi sprazzi di cieli sereni proprio in tali settori. Il minimo depressionario, inizialmente generatosi sul Medio Tirreno, aveva portato maltempo anche sulle zone centrali nella giornata di ieri, per poi scivolare rapidamente verso sud, sul Canale di Sicilia, portandosi dietro il fronte instabile.

Perturbazione estende il suo raggio d’azione anche sul Nord Africa

La perturbazione che sta ancora in questi minuti interessando la nostra Penisola estende però il suo raggio d’azione non solo all’Italia, dove nelle prossime ore sono attesi nuovi nubifragi sul versante jonico, ma anche ai settori nordafricani, in particolare portando violenti piogge e acquazzoni anche in Egitto. Alcuni edifici erano molto in difficoltà nel sostenere il peso dell’acqua e motivo per cui hanno ceduto, purtroppo non mancando di causare morti e feriti.