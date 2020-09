METEO – Violenti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Stabilità nuovamente agli sgoccioli

Aprendo il satellite e il radar meteorologico a nostra disposizione sono piuttosto evidenti le condizioni meteo di stabilità relativa che albergano ancora sul nostro Paese garantite dalla presenza di una campana anticiclonica di matrice afroazzorriana che è risalita a seguito di una violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nella settimana scorsa. Fino a questo momento peraltro le temperature che si sono fin qui registrate appaiono contenuto all’interno della media del periodo se non addirittura inferiori in molte zone. Nei prossimi giorni, alcuni settori potrebbero riscontrare un sensibile aumento, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Una vasta area depressionaria sulla Francia minaccia maltempo anche sulla nostra Penisola

Dal quadro sinottico notiamo la presenza di una vasta area depressionaria di origine nordatlantica in affondo sul Mediterraneo occidentale. Nelle prossime ore tale struttura perturbata si sposterà leggermente verso oriente, centrando il proprio minimo di bassa pressione (anche piuttosto profondo) sulla Francia. Ciò determinerà una nuova minaccia di maltempo che, almeno inizialmente, interesserà soprattutto le regioni settentrionali, in particolare quelle nordoccidentali nella giornata di venerdì 2 ottobre. Tuttavia, nel prossimo paragrafo, ci concentreremo maggiormente su quelle che sono le previsioni valide per domani giovedì 1° ottobre.

Domani prime piogge in ingresso su Liguria e Lombardia nordoccidentale, disturbi anche al sud

Nella giornata di domani giovedì 1° ottobre, in concomitanza cioè dell’inizio del nuovo mese, l’influsso delle prime correnti perturbate in arrivo dai quadranti nordoccidentali determineranno l’ingresso delle prime piogge anche a tratti intense sulla Liguria ed entro serata anche nelle zone tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale. Contestualmente, la presenza di un profondo centro di bassa pressione sulla Francia, pescherà un flusso umido dal settore nordafricano e lo porterà in alcune zone del sud Italia, in particolare di Sicilia e Calabria jonica. Qui sono infatti previste piogge e possibili temporali, mentre altrove il tempo rimarrà relativamente stabile malgrado un progressivo aumento della nuvolosità soprattutto sui versanti occidentali. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.