METEO – Violenti TEMPORALI colpiranno l’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Anche oggi prevalente bel tempo

Anche nella giornata odierna ritroviamo condizioni di prevalente bel tempo sulla nostra Penisola grazie agli effetti sempre più evidenti non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche come vedremo in seguito da quello termico, portati sul Mediterraneo dall’Alta pressione di origine afroazzorriana, ma che presenta e presenterà caratteristiche sempre più sub-tropicali, soprattutto nel corso di questo weekend. I cieli risultano infatti pressoché soleggiati quasi ovunque, con addensamenti maggiori lungo l’Appennino, ma con assenza di fenomeni significativi. Qualche eccezione la ritroviamo però localmente al nord, vediamo dove di preciso.

Locali temporali sull’arco alpino

Come da qualche giorno a questa parte, si registra una spiccata convezione in alcune zone del nord Italia, in particolare sull’arco alpino soprattutto nel corso del pomeriggio. Questo poiché la corrente a getto e dunque il flusso atlantico si mostra più sbilanciato verso il continente europeo, favorendo lo scorrimento di correnti più fresche ed umide appena oltralpe, in grado di produrre effetti comunque anche all’interno del nostro territorio nazionale. Tali temporali non hanno infatti mancato di portare qualche danno e disagio nella notte di ieri, che ha coinvolto soprattutto le aree più settentrionali della Lombardia.

Temperature piuttosto elevate

Come accennato anche nel corso del primo paragrafo, gli effetti di tale promontorio anticiclonico si fanno evidenti anche e soprattutto dal punto di vista termico, in alcuni casi aiutati da venti di caduta (favonio) che sono venti secchi e molto caldi. Nell’ultimo periodo spesso venti simili si sono segnalati anche lungo alcune zone litoranee, favorendo un clima del tutto inedito per tali settori: in genere infatti il clima sulla costa, soprattutto di questo periodo, risulta piuttosto umido grazie alla ventilazione di brezza marina. E nei prossimi giorni le temperature sono addirittura destinate ulteriormente ad aumentare, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Andiamo ora a vedere le previsioni delle prossime ore.