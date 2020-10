METEO – Violenti TEMPORALI e ACQUAZZONI in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città coinvolte

Ancora maltempo sparso al sud Italia

Come si evinceva dal quadro previsionale disponibile già da questo pomeriggio e come scritto in un editoriale pomeridiano per l’appunto, le condizioni meteo sulle regioni meridionali del Paese sarebbero risultate ancora perturbate nel corso della corrente serata, con piogge, acquazzoni e occasionali temporali sparsi e che hanno colpito soprattutto le aree della Calabria e della Sicilia. Attualmente i fenomeni più “organizzati” si concentrano sul basso versante adriatico, mentre sul resto della Penisola si vivono condizioni di relativa stabilità con cieli sereni al nord, parzialmente o prevalentemente nuvolosi al centro.

Autunno inarrestabile, ieri disagi e allagamenti nel Salento

La stagione autunnale in corso verrà ricordata nei prossimi anni probabilmente come una delle più attive e dinamiche dell’ultimo decennio. Da quando è infatti avvenuto l’equinozio autunnale (quest’anno il 22 settembre) il Mediterraneo centrale è stato praticamente sede di numerosi impulsi perturbati, provocando diverse fasi incessanti di maltempo anche sulla nostra Penisola. A volte i fenomeni si sono abbattuti in maniera intensa sul territorio nazionale, provocando danni e disagi. Ieri ad esempio, un nubifragio ha colpito il Salento causando allagamenti e conseguenti disagi ad essi correlati.

Violenta fase di maltempo in arrivo sulla nostra Penisola

Nella giornata di domani mercoledì 14 ottobre un nuovo impulso perturbato determinerà i primi effetti sull'alta Toscana, Liguria e bassa pianura emiliana. Con il progredire del pomeriggio e della serata il peggioramento sarà piuttosto evidente in primis sul versante tirrenico dove non si escludono fenomeni violenti con possibili temporali nel Lazio, in successiva estensione entro la seconda parte di serata verso le Marche e l'Emilia-Romagna. Possibile un parziale coinvolgimento dell'Abruzzo e del basso Veneto in questo contesto, con maltempo anche in Sardegna dove non si escludono fenomeni localmente intensi.